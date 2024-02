Wonder Power Station Projector, une station de charge qui fait projecteur.

Avec son Wonder Power Station Projector, la marque Wonder qui appartient à la société française Avenir Telecom Wonder dévoile un produit deux en un qui combine à la fois station de charge électrique et projecteur vidéo.

Wonder est une vieille marque qui a été reprise par la société Française Avenir Telecom. Celle-ci a décidé de faire revivre cette marque initialement connue pour ses batteries de voiture et profite du salon du MWC 2024 de Barcelone pour présenter deux nouveautés.

Wonder Power Station Projector, pour avoir de l’électricité ou que vous soyez.

Cette nouvelle Wonder Power Station Projector entre dans la catégorie des batteries rechargeables portables comme on peut en trouver par exemple chez Eco Flow. Cette nouvelle batterie offre une capacité de 650Wh et offre une puissance de sortie 1400W. S’il est possible de venir brancher des appareils électriques via une prise classique, la station de charge propose également des ports USB-C d’une puissance de 100W.

Wonder annonce une charge complète de sa Wonder Power Station Projector en environ 4,5 heures. Si la station peut se recharger via une prise courant sur le secteur, elle peut aussi être chargée par des panneaux solaires pliables ou transportables.

La marque pense aussi à tous ceux qui sont équipés de smartphone, montre connectée ou écouteurs sans fil dotés de la technologie qipour être recharger sans fil. De fait la marque a intégré sur la partie supérieure une zone de charge sans fil par induction d’une puissance de 15W.

Wonder Power Station Projector, un projecteur transportable !

Mais le plus de cet appareil, c’est le fait qu’il intègre un projecteur capable de diffuser vos séries et films ou que vous soyez. Il vous suffira de trouver une surface plate sur laquelle projeter votre série ou votre film ou encore vos photos.

Prix et Disponibilité.

Le Wonder Power Station Projector devrait arriver en Q3 2024. Pour le moment aucun prix précis n’a été confirmé, mais selon nos sources, le projecteur devrait se situer aux alentours des 1000€.