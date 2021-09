Windows Subsystem for Android  : Windows 11 et Windows 10  pourraient supporter les applications Android !

Windows 11 est-il en passe d’exécuter des applications Android ? C’est en tout cas ce que pourrait bien proposer Microsoft avec « Windows Subsystem for Android » dans les mois à venir et pour Windows 11 et pour les possesseurs de XBOX. En effet, certains membres du site XDA-Developers ont entre aperçus une « app » dans le Microsoft Store nommée « Windows Subsystem for Android ».

Microsoft ne cesse de faire évoluer son système d’exploitation pour ordinateur « Windows » pour le rendre toujours plus compatible. Ainsi, dans les dernières versions, la firme de Redmond a intégré le support des téléphones portables dans Windows.

Par exemple voilà un moment qu’il est possible de recevoir les notifications, les appels, les messages de votre smartphone Android sur votre PC. ET ce en Wi-Fi et Bluetooth. Mais cette fois Microsoft semble passer à la vitesse supérieure.

A relire également :Microsoft Teams s’ s’invite dans IFTTT. Microsoft Teams est devenu LA solution avec Zoom pour les vidéo-conférences depuis l’arrivée de la « pandémie » du Covid-19 avec le passage massif au télétravail. Le logiciel ne cesse de s’adapter…

Androïd dans Windows, mais de manière officielle !

Alors, oui certains diront que les émulateurs Android sur Windows existent déjà et c’est vrai on pense notamment à BlueStacks. Mais dans le cas présent, on ne parle plus vraiment d’émulateur tiers. Enfin si, mais là c’est validé par Microsoft.

Ainsi, certains membres ont découvert dans le store de Microsoft « Windows Subsystem for Android » et il est même possible de télécharger l’application. Malheureusement, elle ne fait rien pour le moment. Si vous ouvrez l’application proposée par le Microsoft Store, vous verrez simplement une fenêtre noire et vide.

Cependant on peut s’attendre que d’ici le 5 octobre date de la nouvelle release Windows, on commence à trouver une liste d’application. Si cela s’avère exact, cela voudrait dire qu’il serait possible d’utiliser des applications présentent dans le PlayStore et généralement accessible pour les possesseurs de smartphone.

En outre, il se pourrait bien que les possesseurs des consoles Microsoft XBOX ONE profitent également de cette fonction. Cela permettrait aussi les utilisateurs de la console Microsoft de jouer à leurs jeux préférés sur smartphone directement sur leur XBOX.

Disponibilité.

Il faudra cependant encore attendre le mois d’octobre et la sortie de la nouvelle release pour que tout cela se confirme.