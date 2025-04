Garmin Varia Vue : un feu avant de vélo avec caméra 4K pour plus de sécurité sur la route

Le Varia Vue de Garmin combine un feu avant puissant et une caméra 4K intégrée pour améliorer la sécurité des cyclistes tout en enregistrant les trajets. Ce nouvel accessoire s’adresse à ceux qui souhaitent à la fois mieux voir, être vus, et capturer leur parcours.

Garmin, marque reconnue pour ses équipements sportifs connectés, continue de développer sa gamme à destination des cyclistes avec un produit multifonction pensé pour les trajets urbains ou les longues sorties.

Un éclairage puissant et intelligent jusqu’à 600 lumens

Le feu avant du Varia Vue peut atteindre 600 lumens et propose cinq modes d’éclairage. Il ajuste automatiquement son intensité selon la vitesse et l’environnement lorsqu’il est connecté à un compteur de vélo Garmin Edge. Son faisceau est conçu pour limiter l’éblouissement des autres usagers de la route.

Une caméra 4K pour filmer et sauvegarder les trajets

L’appareil intègre une caméra frontale 4K avec stabilisation électronique de l’image, idéale pour enregistrer des vidéos fluides. En cas d’incident détecté, la caméra enregistre automatiquement les séquences avant, pendant et après l’événement. Les vidéos peuvent être stockées localement ou envoyées vers le Garmin Vault via Wi-Fi, sous réserve d’un abonnement.

Une autonomie prolongée pour les longues sorties

Le Varia Vue offre jusqu’à 7 heures d’autonomie en mode flash jour avec enregistrement vidéo actif, et 9 heures en mode veille. Il fonctionne aussi pendant la recharge, ce qui permet de couvrir de longues distances sans interruption.

Contrôle simplifié via l’appli Varia ou les compteurs Edge

Les paramètres du feu et de la caméra peuvent être ajustés à distance via un compteur Edge compatible ou l’application Varia. L’appareil est également compatible avec le Varia RCT715, feu arrière équipé d’un radar et d’une caméra, pour des prises de vue à l’avant et à l’arrière du vélo.

Installation facile et captation sonore claire

L’installation du Varia Vue s’effectue avec un support Edge. Le dispositif est équipé d’un microphone intégré qui capture un son clair pendant les trajets. Il se veut ainsi un outil complet pour les cyclistes souhaitant documenter leurs déplacements.

Récapitulatif technique

Caméra : résolution 4K, stabilisation électronique

Feu : 600 lumens, 5 modes d’éclairage

Détection d’incident : enregistrement automatique

Autonomie : jusqu’à 7 h avec enregistrement, 9 h en veille

Stockage : carte mémoire (non incluse), Wi-Fi + Garmin Vault (abonnement requis)

Contrôle : via compteur Edge ou appli Varia

Audio : microphone intégré

Compatibilité : Varia RCT715

Fixation : support avant Edge

Prix conseillé : 549,99 €

