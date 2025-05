Dreame commercialise son nouvel Aspirateur laveur H15 Pro Heat. Du nettoyage à l’eau chaude et avec intelligence artificielle intégrée

L’aspirateur laveur H15 Pro Heat de Dreame marque une nouvelle étape dans le nettoyage domestique : un appareil multifonction qui combine chaleur, technologie avancée et simplicité d’usage pour un sol impeccable en un seul passage. C’est en tout cas ce que nous annonce le constructeur.

Dreame étoffe son catalogue avec le H15 Pro Heat, un appareil alliant aspiration puissante, lavage à l’eau chaude et automatisation par IA. Spécialiste des équipements intelligents de nettoyage, la marque renforce son offre premium avec une solution destinée à ceux qui recherchent efficacité et praticité.

Nettoyage à l’eau chaude pour un lavage efficace des sols

Le H15 Pro Heat est le premier modèle de Dreame à proposer un lavage des sols à l’eau chaude. L’eau atteint une température de 55°C au sol, générée par un système de nettoyage du rouleau à 85°C, capable de dissoudre les graisses et salissures tenaces. Cette capacité thermique permet à l’appareil d’éliminer en un seul passage les traces de cuisine, les taches incrustées ou les résidus collants, tout en respectant les matériaux délicats comme le bois.

Un bras robotisé innovant pour les zones difficiles d’accès

Grâce à son bras intelligent GapFree AI DescendReach, le H15 Pro Heat se distingue des aspirateurs traditionnels. Dès que l’utilisateur pousse l’appareil, le bras descend automatiquement en 0,2 seconde pour atteindre les zones de 2 cm à l’avant du rouleau. Une raclette efficace permet d’éliminer l’humidité résiduelle sans laisser de traces. Ce mécanisme, associé aux brosses latérales doubles, assure une couverture complète, y compris le long des murs et dans les coins.

Système de détection RVB et ajustement automatique

La reconnaissance des salissures repose sur un capteur RVB cinq fois plus sensible que celui des modèles précédents. Ce système scanne en temps réel les types de déchets – liquides, solides, miettes, taches – et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration. L’utilisateur n’a ainsi aucun réglage manuel à effectuer, même en cas de déversement combiné (par exemple, des céréales dans du lait).

Contrôle à distance et navigation fluide

Avec le H15 Pro Heat, Dreame intègre également une fonctionnalité mains libres via l’application Dreamehome. Il suffit de poser l’appareil à plat pour qu’il se transforme en aspirateur robot semi-automatisé, contrôlable à distance. Les roues arrière GlideWheel et la tête de brosse fine permettent une maniabilité fluide dans les zones étroites, sous les meubles (jusqu’à 8,9 cm de hauteur) ou entre les pieds de chaises.

Auto-nettoyage à haute température : une station de charge intelligente

Après usage, l’aspirateur passe en mode auto-nettoyage : le rouleau est entièrement immergé dans 300 ml d’eau chaude à 100°C (ThermoTub), avant un rinçage et un séchage à 90°C. Ce processus garantit une hygiène optimale du rouleau, réduit la prolifération des bactéries et prolonge sa durée de vie. L’intelligence embarquée adapte le cycle selon le degré de salissure, mesuré par les capteurs d’humidité et de turbidité de l’eau récupérée.

Récapitulatif technique

Puissance d’aspiration : 22 000 Pa

Température de lavage : jusqu’à 85°C (rouleau) / 55°C (sols)

Autonomie : 72 minutes en mode silencieux / 20 minutes en mode eau chaude

Capteur de saleté : RVB ultra-sensible

Bras robotisé : GapFree AI DescendReach (rétraction automatique à 0,2 s)

Contrôle intelligent : application Dreamehome

Roues arrière : technologie GlideWheel

Hauteur minimale d’accès : 8,9 cm

Station de nettoyage : immersion à 100°C + séchage à 90°C

Solution dégraissante Dreame : efficacité x3*

Volume d’eau pour auto-nettoyage : 300 ml, +147,9 % par rapport à la génération précédente

