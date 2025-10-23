Le Nubia Z80 Ultra : un smartphone-phare annoncé pour le 6 novembre

Le nouveau modèle de Nubia, le Z80 Ultra, arrive à grands pas. Prévu pour une sortie officielle le 6 novembre, ce smartphone vient enrichir l’offre haut de gamme de la marque, avec des choix techniques audacieux, un design peaufiné et une promesse claire : offrir une expérience photo de niveau professionnel.

Nubia, marque issue du groupe ZTE, continue de creuser son sillon dans l’univers du smartphone orienté photographie. Ces dernières années, elle a misé sur des capteurs spécifiques et des fonctions avancées. Le Z80 Ultra pousse encore plus loin cette approche, avec un appareil pensé pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis, notamment sur la qualité d’image.

Un concentré de puissance

Sous la coque, le Nubia Z80 Ultra miserait sur l’un des processeurs les plus puissants du moment, avec une architecture gravée en 3 nm. Cette puce permettrait des performances de haut vol, notamment en jeu, en multitâche et en traitement d’image. La mémoire vive atteindrait 16 Go, avec un stockage allant jusqu’à 1 To selon les versions. En somme, de quoi voir venir, même pour les utilisateurs les plus exigeants.

Un écran fluide et immersif

L’écran AMOLED approcherait les 6,9 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une fluidité impressionnante au quotidien. L’affichage serait aussi optimisé pour le confort visuel, avec une modulation PWM élevée, utile pour limiter la fatigue des yeux. Aucun poinçon ni encoche à l’horizon : la caméra frontale serait directement intégrée sous l’écran, pour une immersion totale.

Des appareils photo qui font la différence

La marque mise très clairement sur la photo avec le Z80 Ultra. À l’arrière, on retrouverait une configuration triple capteur, centrée autour d’un module principal surnommé « Light & Shadow Master 990 ». Ce dernier utiliserait une focale équivalente à 35 mm, plus proche des standards de la photographie traditionnelle. Il serait épaulé par un ultra-grand-angle et un téléobjectif. Le traitement logiciel promet aussi des résultats plus naturels, notamment de nuit.

Une autonomie pensée pour durer

Avec une batterie annoncée autour des 7 100 mAh, le Z80 Ultra se placerait directement dans la cour des smartphones les plus endurants. Cela représenterait près de deux jours d’utilisation classique sans recharge. La charge rapide serait aussi de la partie, avec des puissances de 80 à 100 W évoquées, pour retrouver un appareil prêt à l’emploi en quelques minutes.

Une arrivée imminente en Europe

Nubia a confirmé une sortie mondiale, avec une présence directe sur le marché européen. Le lancement officiel est programmé pour le 6 novembre, et les premiers modèles pourraient être proposés autour de 899 €, selon les configurations. Ce Z80 Ultra viendrait se positionner face aux grands noms du secteur comme Samsung, Xiaomi ou OnePlus, avec un positionnement très clair : celui de l’image et de l’autonomie.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED ~6,85″, 144 Hz, sans encoche

Processeur : Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Mémoire : jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage

Appareils photo : triple capteur avec module principal 35 mm, ultra-grand-angle, téléobjectif

Caméra frontale : intégrée sous l’écran

Batterie : ~7 100 mAh, recharge rapide 80 à 100 W

Connectivité : 5G, Wi‑Fi, NFC

Sortie : 6 novembre

Prix estimé : ~899 €

