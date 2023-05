Apple n’a plus la cote auprès du grand public ?

Le groupe américain a publié ses résultats pour le deuxième trimestre. Des résultats en baissent qui ont fait chuter le chiffre d’affaires global de 3% en glissement annuel pour atteindre 94,8 milliards de dollars. La pomme serait-elle en train de fondre comme neige au soleil.

Comme toutes les grandes entreprises, c’était pour Apple la publication de ses recettes pour cette première partie de l’année 2023. Des chiffres en baissent, et ce malgré certains points en hausse pour le géant américain.

Apple, chute de 3% du chiffre d’affaires global.

Évidemment quand on pense à Apple, on pense forcément à l’iPhone. Et sur ce point, la marque américaine ne peut pas se plaindre. En effet, malgré un marché du smartphone en baisse, la société a vu son chiffre d‘affaires pour l’iPhone prendre 1.5% d’augmentation avec 51,3 milliards de dollars. Une faible hausse liée notamment à l’arrivée de son iPhone 14 et à l’ouverture sur certains marchés encore timide sur l’achat de l’iPhone.

Cependant, les ventes d’iPad et de Mac sont-elles chuté de manière significative. Ainsi, les revenus du Mac sont passés de 10,3 milliards à 7,1 milliards de dollars sur une année. Pour ce qui est de l’iPad, même constat, la société est passée de 7,6 milliards de dollars à 6,6 milliards de dollars.

Apple iPhone 14 Pro Max

Boulanger

1379,00 €

Voir l'offre Amazon 1 459,00€

Voir l'offre

Les services Apple en hausse.

Alors que la marque doit faire face à des baisses de revenus dans certains domaines, dans d’autres comme son App Store, Apple Music, iCloud et les services de paiement se portent eux plus que bien. En effet, ce sont eux qui ont tiré la marque vers le haut et donc qui ont permis de limiter la casse.

De fait, la marque, au travers de Tim Cook, a même déclaré :

Nous avons atteint des records de revenus de tous les temps sur l’App Store, Apple Music, iCloud et les services de paiement.

Cela se traduit donc par plus d’achats d’album et de musique sur Apple Music et plus d’achats d’applications payantes depuis l’App Store.

Bref au total pour cette première partie d’année, Apple a perdu pas moins de 900 millions de bénéfice. Doit-on s’attendre à une nouvelle vague de licenciement au sein de la Tech du côté d’Apple ? Aucune information pour le moment sur cette possibilité.