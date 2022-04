Liste de smartphone incassable pour 2022

La performance et l’esthétique sont les premiers critères pris en compte au moment d’acheter un smartphone. Nombreux sont ceux qui optent pour les modèles les plus sophistiqués bien qu’ils soient tellement fragiles. Si vous êtes dans le rang des économes et que vous préférez les smartphones avec une plus grande durée de vie, cette liste de smartphone incassable va particulièrement vous intéresser.

Les caractéristiques d’un smartphone incassable

Jusqu’à ce jour, les smartphones incassables n’existent toujours pas. Il s’agit d’un terme assez ambitieux pour désigner un smartphone plus résistant aux chocs ainsi qu’aux autres agressions extérieures par rapport aux modèles classiques. Les smartphones incassables ne sont en aucun cas indestructibles. Cependant, vous serez plus rassuré si vous les faites tomber par accident. Ils sont aussi à l’épreuve de la poussière et de l’humidité.

Des normes ont été imposées pour garantir l’étanchéité ainsi que la résistance des smartphones à la poussière. La commission électrotechnique internationale, par exemple, a créé la norme IP ou Indice de Protection. Cette dernière permet de mesurer le degré de protection contre les solides et les liquide suivant deux chiffres.

La norme IP11 garantit la résistance d’un smartphone face aux chutes verticales et aux gouttes d’eau. Quant à la norme IP68, elle assure la résistance totale de l’appareil à la poussière et lui confère une haute protection en cas d’immersion prolongée dans une eau d’environ un mètre de profondeur pendant une heure entière.

Les principaux avantages d’avoir un smartphone résistant sont les suivants :

Une plus grande sérénité pendant son utilisation ;

La garantie de ne pas changer d’appareil au bout de quelques mois ;

Une occasion de réaliser quelques économies ;

Bien qu’il soit avantageux, le smartphone incassable présente certains inconvénients. En amont de tout achat, vous devrez notamment tenir en compte de sa marque et être pointilleux sur le respect des normes préétablies. Dans le cas contraire, vous risquerez de tomber sur un modèle qui ne réponde pas à vos attentes ou au pire, sur un produit de contrefaçon.

Les meilleurs smartphones incassables de 2022

Vous en avez assez des écrans de smartphone qui se fissurent au moindre choc ? Cette liste vous aidera à trouver votre bonheur. Nous avons sélectionné pour vous les modèles et les marques d’appareils alliant performance et résistance.

Le Crosscall Action-X5

Le Crosscall Action-X5 se trouve en tête du classement. Avec cet appareil, c’est sûr que vous ne craindrez ni les chocs ni les rayures ni la poussière. Ce modèle est fabriqué suivant la norme IP 68. Outre sa robustesse, il est aussi très performant. Avec sa capacité de stockage de 64Go, sa connectivité 4G+ et son système d’exploitation Android, c’est certain que vous allez accomplir de grandes choses ensemble. Si vous êtes un amateur de photographie, ce modèle vous séduira. Il est doté d’une caméra frontale de 13 MP, d’une caméra arrière de 48 MP et d’une caméra ultra grand-angle 120 °. L’autonomie de sa batterie figure également parmi ses plus grands atouts.

Le Crosscall Core-M5

Le modèle Core-M5 de Crosscall est également un smartphone ultra résistant. Il est conçu suivant la norme IP 68. Son plus grand atout réside dans l’autonomie de sa batterie qui est de 4000 mAh. Cet appareil est équipé d’une caméra frontale de 2 MP et d’une caméra arrière de 13 MP. Sa capacité de stockage est de 32 GO. C’est un modèle à double SIM très pratique. Il profite du système d’exploitation Android 11. Sa couleur noire et son design lui confèrent une grande élégance.

Le Blackview® BV6600E

Ce modèle proposé par Blackview® figure aussi parmi les meilleurs smartphones du moment. Surtout pour ceux qui privilégient la résistance avant tout. Vous ne risquez pas d’abîmer cet appareil. Il résiste aux chocs, à la poussière et aux autres agressions extérieures. De plus, il est parfaitement étanche. Le BV6600E possède une double SIM. Il est équipé d’une triple caméra arrière de 13MP et de 15MP. Un très grand avantage si vous aimez prendre de belles photos.

Blackview® BV6600E Telephone Incassable (8580mAh, 4Go+32Go/SD 128Go, Octa-core, Triple caméra arrière 13MP, Écran 5.7"HD+, Double SIM 4G) Android 11 Smartphone, IP69K/Face ID/OTG/2Ans de Garantie-Noir 🚀【8580mAh Grosse Batterie & Charge Inversée】Blackview BV6600E Telephone Portable Incassable 4G est équipé d'une technologie de pointe à double noyau électrique pour améliorer la stabilité et la sécurité. 53% au-dessus la capacité moyenne vous soulagera complètement de l'angoisse de manquer de puissance. Le port de charge type-C prend en charge la charge inversée afin qu'une énorme batterie d'une capacité puisse alimenter d'autres appareils.

🚀【Étanche/Antipoussière/Incassable & Système de Navigation Quad】BV6600E portable incassable peut être submersible dans 1.5m d'eau douce pendant 30 minutes maximum. Des pièces internes protégées par des membranes imperméables et un capuchon de charge anti-déformation sont équipées. Résistant aux chutes jusqu'à 1.2m et à la poussière adapté à un environnement de travail complexe. GPS&GLONASS&Beidou&Galileo permet une correction des ambiguïtés plus rapide et plus fiable, même dans les canyons rue.

🚀【4Go RAM 32Go ROM/SD-128Go/Octa-Core/Double SIM 4G】4Go de RAM prend en charge l'exécution simultanée de plusieurs applications et jeux, 32Go de ROM et 128Go de stockage extensible pour stocker des photos et des vidéos sans jamais se soucier d'être limité par l'espace de stockage. Le processeur octa-core assure un fonctionnement fluide et offre une expérience utilisateur sans faille. BV6600E telephone incassable prend en charge la double carte 4G, vous offrant une commodité illimitée.

🚀【Triple caméra arrière 13MP & Système Android 11 & Garantie de 2 ans】La triple caméra 15MP peut vous aider à prendre une variété de photos passionnantes. Capturez de magnifiques paysages, des gros plans époustouflants et des portraits artistiques. Le dernier système Android 11 a été optimisé pour un fonctionnement fluide, il est facile à utiliser. Plus intelligent, plus sécurisé. Le smartphone antichoc Blackview BV6600 prend en charge un service de garantie de 2 ans.

🚀【Écran 5.7" HD+IPS & Face-ID/Fingerprint】L'écran HD + IPS de 5,7" améliore les performances anti-chute. La résolution 1440 * 720 et le rapport d'écran 18: 9 vous apporteront une expérience visuelle extraordinaire. La luminosité de l'écran et la taille de la police peuvent être ajustées pour assurer un confort visuel optimal. Utilisez le capteur d'empreintes digitales et Face ID pour accéder au déverrouillage pratique.Trou d'écouteur : Non / NFC: Non.

Le Blackview® BL5000

Le BL5000 de Blackview® figure parmi les smartphones les plus prisés en raison de sa haute résistance aux chocs. Les accidents ne sont jamais loin. Avec un tel appareil, vous ne risquez pas de vous retrouver sans téléphone au bout de quelques mois à cause d’une cassure ou d’une fissure irréparable. Sa mémoire possède une capacité de stockage de la 128 GO et vous profiterez d’une connexion 5G.

5G Telephone Portable Incassable, Blackview® BL5000 Android 11 Smartphone (8Go+128Go, MTK Dimensity 700/Octa-core, Écran Perforé 6.36" FHD+, 16MP+12MP, 4980mAh/30W, Dual SIM) NFC/OTG/2Ans de Garantie 👑【Charge rapide 30W & Câble de charge en forme de L & 2Ans de Garantie】 Seulement 10 minutes peuvent recharger la batterie du BL5000 telephone portable incassab lejusqu'à 22% et vous êtes prêt pour le re-combat très rapidement. La batterie géante de 4980 mAh avec la technologie MediaTek 5G UltraSave dure 1 jour sans effort sur une utilisation extrêmement intensive. Le câble de données en forme de L vous permet d'utiliser le téléphone plus facilement, en particulier lorsque vous jouez à des jeux

👑【5G Smartphone étanche, étanche à la poussière, aux chutes】Blackview BL5000 smartphone a d'excellentes performances de résistance à l'eau, à la poussière et aux chutes; ① Il peut être utilisé à moins de 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes ② La hauteur de résistance aux chutes atteint 1,5 m ③ 360 degrés anti-poussière dans toutes les directions, ce téléphone Il a également a une excellente résistance au froid et à la chaleur et est votre meilleur partenaire dans les environnements difficiles

👑【8Go+128Go & MediaTek Dimensity 700 & 7nm+UFS2.2】Blackview BL5000 smartphone incassable Menez le jeu avec une vitesse et des performances extraordinaires alimentées par le processeur octa-core 5G MediaTek Dimensity 700 basé sur le processus de production de 7 nm, 8Go de RAM ainsi que MediaTek HyperEngine. Système de jeu Pro,Jouer sans distraction.La double connectivité 5G vous permet de profiter du jeu à tout moment, n'importe où.

👑【Système de caméra innovant, filmez comme un pro 】 BL5000 smartphone incassable 5G Étendez le grand angle à 125 ° sans précédent. Obtenez une grande augmentation de la vitesse de mise au point automatique et de la capacité de collecte de la lumière. Rapprochez-vous de l'eau avec le mode sous-marin. Le BL5000 n'a besoin d'aucun effort pour produire des photos étonnantes dans presque toutes les situations, grand-angle ou ultra-large, de jour comme de nuit, sur l'eau ou sur terre.

👑【Expérience de jeu immersive, visuels de jeu agréables】 Profitez d'une haute qualité visuelle sur un écran perforé FHD+ de 6,36" de 400 PPI, associé à la technologie d'amélioration de l'affichage MediaTek MiraVision. Le gyroscope à 3 axes vous aide à obtenir une vision et une direction précises du rôle du jeu. La lumière RVB froide améliore l'atmosphère du jeu .Les graphismes de jeu agréables et ultra-clairs vous offriront une expérience immersive.

L’Ulefone Power Armor 13

Ce téléphone incassable de la marque Ulefone a aussi le vent en poupe. Il propose une multitude d’avantages. Sa capacité de stockage est de 256 GO. L’autonomie de sa batterie est excellente (13200 mAh) et vous offre la possibilité de l’utiliser aussi longtemps que vous le souhaitez. Ses caméras de 48MP vous permettront de réaliser de beaux clichés.

Promo Ulefone Power Armor 13 Smartphone Incassable, Batterie 13200mAh, Mesure Distance Infrarouge, 6,81’’ 48MP Caméra, Android 11 Etanche IP68 Telephone Debloque, Helio G95 8Go 256Go, Charge sans Fil NFC ★【Batterie Massive de 13200mAh:】 Livré avec une batterie massive de 13200mAh à l'intérieur prenant en charge près de 5 jours d'utilisation quotidienne avec une seule charge complète et vous permet de faire face à des travaux complexes, de jouer à des jeux intenses, de faire de la consommation d'énergie une chose du passé. La charge rapide filaire de 33 W et la charge sans fil de 15 W sont toujours prêtes à faire le plein. (autonomie en veille de 600 h, utilisation quotidienne moyenne de 5 jours)

★ 【Étanche, Anti-poussière, Anti-chute:】 Le téléphone robuste de pointe répond à toute une liste de normes de performances avancées, notamment IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Il est suffisamment solide pour résister à l'eau, à la poussière et aux chutes soudaines, vous n'avez donc rien à craindre, quel que soit l'environnement difficile que vous rencontrez.

★【Mesure de Distance Infrarouge:】Incorporé à la fonction de mesure de distance infrarouge, les rayons infrarouges intégrés établissent la profondeur pour prendre en charge la mesure de la longueur, de la surface, du volume, de pythagore. Précis comme une bande mais beaucoup plus facile et intelligent. Changez votre façon de mesurer, à partir de Ulefone Power Armor 13 ! (Mode endoscope pris en charge)

★【Processeur MediaTek Helio G95, Vous Offre une Expérience Fluide:】Alimenté par le chipset MediaTek Helio G95 doté de deux puissants cœurs Arm Cortex-A76 cadencés jusqu'à 2,0 GHz, plus six cœurs axés sur l'efficacité Cortex-A55, vous offre une action rapide et fluide et garantit que votre smartphone suit toujours votre vitesse de navigation. (8 Go de RAM + 256 Go de ROM (Carte SD Externe de 1 To Prise en Charge)

★【Système de Caméra Quadruple 48MP Polyvalent:】Transformez vos photos de tous les jours en moments épiques. Avec une caméra haute définition 48MP, une caméra grand angle 8MP, une caméra macro 2MP et une caméra secondaire 2MP, ce système de super caméra vous donne la liberté de capturer le trésor et la beauté du monde. (Enregistrement vidéo 4K, excellente photographie de nuit)

L’Ulefone Armor 10 5G

Cet appareil respecte les normes IP68 et IP69K. Il est parfaitement étanche et résistant aux chocs. À part sa robustesse, ce smartphone incassable est également très performant. Il est doté d’une mémoire de 128 GO, d’une double SIM et d’une connectivité 5G. Ses 8 Go de RAM vous permettront de réaliser de grandes choses.

Promo Téléphone Portable Incassable Débloqué, 13200mAh, 256Go + 8Go, Télémétrie Infrarouge, Ulefone Power Armor 13 Android 11 Smartphone Incassable 48MP Caméra, Helio G95 Octa-Core, FHD 6,8Pouce, NFC Type-C ❤【BATTERIE 13200MAH】Power Armor 13 est livré avec une batterie Super grande capacité de 13200mAh, 5 jours d'utilisation quotidienne avec une seule charge complète, 600 heures en veille, 17 heures en conversation. Équipé d'une charge rapide filaire de 33 W, ce smartphone peut obtenir des recharges rapides en 3 heures.

❤【MESURE DE DISTANCE INFRAROUGE】 Le téléphone portable Ulefone Armor Power 13 est intégré à la fonction de mesure de distance infrarouge, les rayons infrarouges intégrés établissent la profondeur pour prendre en charge la mesure de la longueur, de la surface, du volume, de pythagore. Précis comme une bande mais beaucoup plus facile et intelligent.

❤【ENDOSCOPE PRIS EN CHARGE】 Le téléphone Ulefone Armor Power 13 incassable dispose d'une interface d'extension pour la connexion avec l'endoscope flexible sur la gauche. Il peut être utilisé avec un endoscope pour jeter un coup d'œil dans les zones difficiles à voir, les zones étroites ou confinées à la maison ou à l'extérieur pour nettoyer à fond les CVC, les tuyaux de ventilation, les moteurs de voiture, les climatiseurs, les coins de canapé, les tuyaux de baignoire, les toilettes, etc.

❤【ÉCRAN FULL HD+ 6,81 pouces】 L'écran FHD+ 6,81 pouces du téléphone portable Ulefone Power Armor 13 offre un rapport écran/corps élevé, qui vous offre une expérience visuelle immersive, des couleurs époustouflantes et des images nettes. Équipé d'une haute définition de 1080 * 2400 pixels et d'un format d'image 20:9. Le verre exquis fait un spectacle merveilleux et offre un look époustouflant.

❤【PROCESSEUR Helio G95】Le smartphone Ulefone Power Armor 13 Débloqué est alimenté par le chipset MediaTek Helio G95 doté de deux puissants cœurs Arm Cortex-A76 cadencés jusqu'à 2,05 GHz, plus six cœurs axés sur l'efficacité Cortex-A55, vous offre une action rapide et fluide et garantit que votre smartphone suit toujours votre vitesse de navigation.

L’Umidigi Bison Pro

Parmi les meilleurs smartphones incassables de 2022, retrouvez également ce modèle proposé par Umidigi. Il est à l’épreuve des chocs, des intempéries et d’autres éventuelles agressions. Côté performance, sa capacité de stockage de 128 GO est très largement suffisante pour un utilisateur régulier. Son design élégant et sa légèreté figurent aussi parmi ses attraits.