Reprise des Ventes des Montres Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis.

Bonne nouvelle pour Apple, l’entreprise peut à nouveau vendre en magasin des dernières montres intelligentes d’Apple, l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2, aux États-Unis. Cette nouvelle survient après une période de suspension temporaire due à des enjeux juridiques.

Alors, pour ceux qui auraient manqué l’information, Apple a été contraint de suspendre la vente et l’importation de certains de ses produits les plus lucratifs aux États-Unis, à savoir ses montres connectées Apple Watch Series 9 et Ultra 2 en raison d’une bataille juridique en cours avec la société de technologie médicale Masimo. Cette dernière contestait une fonctionnalité de détection de l’oxygène dans le sang présente dans ces montres.

Levée d’interdiction par la cour d’appel.

Toutefois, une cour d’appel américaine a temporairement levé l’interdiction d’importation de ces modèles d’Apple Watch, permettant ainsi leur retour sur le marché. Une aubaine pour Apple en cette période de fête qui avait dû retirer ses produits du marché américain. Privant la marque par la même occasion de revenus des ventes de ces nouvelles montres connectées.

Réactions d’Apple et Mesures prises.

Face à l’interdiction, Apple a pris des mesures proactives, notamment en demandant un appel d’urgence soulignant que l’entreprise subirait un “préjudice irréparable” si l’interdiction restait en vigueur.

En outre, Apple a proposé un design remanié de l’Apple Watch Series 9 et de l’Ultra 2 pour approbation par les douanes américaines.

Des demandes qui semblent avoir convaincu la cour d’appel américaine et qui permettent ainsi à Apple de commercialiser à nouveau ses montres en attendant un dénouement ultérieur concernant l’exploitation ou non de la technologie exploitée par la société de technologie médicale Masimo.

Ainsi, les ventes des montres connectées Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ont pu reprendre sur le sol américain, et ce depuis hier. Apple annonçant au passage que d’ici samedi, il ne devrait plus avoir de problème pour les acheteurs américains pour acquérir ses montres connectées.