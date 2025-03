Bon plan : 200€ de réduction sur le MacBook Air 13″ M3

Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M3 est actuellement proposé avec une remise de 200 euros. Ce modèle inclut 24 Go de RAM et un SSD de 256 Go, dans un format compact et une finition élégante baptisée « Minuit ».

LIEN D’ACHAT :

Apple continue de faire évoluer sa gamme d’ordinateurs portables. Avec cette nouvelle version du MacBook Air, la marque propose un produit qui allie performance, sobriété et autonomie pour une utilisation polyvalente, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement.

Une puce M3 pour plus de fluidité

Le MacBook Air 13″ est désormais animé par la puce M3 d’Apple, dotée d’un CPU à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs. Cette configuration assure une réactivité fluide et une gestion efficace des tâches intensives, comme le montage vidéo ou l’utilisation d’outils graphiques. Elle améliore également l’autonomie, en optimisant la consommation énergétique selon les besoins.

Une qualité d’affichage renforcée

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces offre une résolution de 2560 x 1664 pixels. Cette dalle prend en charge une large gamme de couleurs et bénéficie d’une luminosité soutenue, idéale pour le visionnage de contenus multimédia, la retouche photo ou les tâches bureautiques prolongées.

Mobilité et design maîtrisé

Le MacBook Air conserve sa réputation d’ordinateur portable fin et léger. Avec seulement 1,24 kg sur la balance et une épaisseur de 11,3 mm, il peut être transporté facilement au quotidien. Le châssis en aluminium recyclé contribue à la démarche environnementale de la marque tout en assurant une bonne robustesse.

Connectique moderne et rapide

Deux ports Thunderbolt 4 permettent de connecter des périphériques externes ou de recharger rapidement l’appareil. La compatibilité avec le Wi-Fi 6E garantit un accès internet stable, même dans les environnements très connectés.

Sécurité renforcée avec Touch ID

Le capteur Touch ID situé sur le clavier permet de déverrouiller le MacBook de manière sécurisée, d’accéder à certaines applications ou de valider des paiements. Un gain de confort au quotidien, sans sacrifier la sécurité.

Récapitulatif technique