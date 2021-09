TS8132, la nouvelle barre de son de TCL.

Avec cette toute nouvelle barre de son TS8132, la marque propose une solution audio pour tous ceux qui veulent profiter d’un rendu sonore de type cinéma à la maison.

La marque TCL a elle aussi fait de ce début septembre sa période lancement pour dévoiler toutes ses nouveautés dans différents marchés. Avant-hier, on vous présentait son smartphone TCL 20 R 5G. Cette fois c’est un autre produit bien différent une barre de son accompagnée d’un caisson de basse sans fil et de Bluetooth.

La marque entend proposer une nouvelle solution audio qui viendra accompagner votre téléviseur de salon pour apporter encore plus de profondeur audio quand vous regardez vos films. Effectivement, cette barre de son TCL est en outre accompagnée d’un caisson de basses. La barre de son dispose d’une configuration 3.1.2 canaux avec une puissance audio maximale de 350W. Elle est dotée de 2 haut-parleurs à rayonnement indirect (up-firing) et de 3 haut-parleurs avant qui diffuse le son juste en face de la barre de son.

La marque nous annonce :

Grâce à un canal central dédié et d’impressionnants effets délivrés à travers deux canaux verticaux et un puissant caisson de basse sans fil, les dialogues et l’intelligibilité sont grandement améliorés.