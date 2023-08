Skoda Kamiq, encore  plus de connectivité sur le nouveau modèle de SUV.

Le Skoda Kamiq subit une mise à jour complète avec une nouvelle gamme élargie de systèmes d’assistance, phares matriciels LED en option, un moteur TSI à haut rendement de la génération evo2, mais aussi des systèmes et fonctions d’infodivertissement perfectionnés et son Digital Display de série.

Le constructeur automobile Skoda qui fait partie intégrante du groupe Volkswagen depuis quelques années annonce une mise à jour de son SUV phare, le Skoda Kamiq. Une mise à jour à tous les niveaux que ce soit d’un point de vue motorisation et plus largement automobile qu’en matière de connectivité et de high-tech.

Skoda Kamiq, le SUV qui a permis d’attirer une clientèle différente.

Skoda Auto a brillamment conquis de nouveaux clients avec ses modèles Scala et Kamiq. Le constructeur automobile tchèque a récemment fait son entrée dans le segment florissant des SUV urbains avec le tout nouveau Kamiq. Ce modèle offre les nombreux avantages caractéristiques des SUV, tels qu’une visibilité accrue et un accès facile grâce à sa position d’assise surélevée, ainsi qu’une garde au sol supérieure, tout en combinant l’agilité et la maniabilité d’une voiture compacte.

En tant que troisième modèle de la campagne SUV de la marque tchèque, le Kamiq a rapidement conquis les cœurs des automobilistes. Avec plus de 351 000 unités produites jusqu’à présent, il s’est hissé au sommet des ventes de SUV Skoda en 2021 et 2022.

A relire : Nouveau SKODA KAROQ, du SUV ULTRA-connecté. Volkswagen lance son Nouveau SKODA KAROQ. Le SUV de la marque du groupe allemand annonce un renouvellement avec Un langage esthétique ŠKODA plus raffiné et une connectivité encore plus importante.

Les nouveautés concernant ce nouveau modèle ?

Alors, tout d’abord, le SUV bénéficie d’un nouveau design et, pour la première fois, les phares matriciels LED. Désormais, le Kamiq arbore une calandre Skoda agrandie et plus verticale, ce qui lui donne une présence accrue. De plus, de nouveaux boucliers dotés de diffuseurs frappants viennent renforcer son allure de SUV, lui conférant une touche de robustesse supplémentaire.

Le nouveau Skoda Kamiq hérite également de nouveaux écrans tactiles en deux tailles et du système Wireless SmartLink. Ainsi, la marque propose des écrans d’infodivertissement Skoda de 8,25 pouces ou de navigation Skoda de 9,2 pouces avec face avant vitrée. En outre, il est désormais possible d’intégrer la Navigation Skoda, la commande vocale et Wireless SmartLink. On regrettera cependant que ce ne soit pas de série.

Recharge sans fil pour votre smartphone.

Le pack Technology Plus offre un port USB-C supplémentaire sur le rétroviseur central (idéal pour connecter une dashcam, par exemple), mais surtout le « Phone Box » pour la recharge par induction des smartphones compatibles.