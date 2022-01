Ottocast lance son adaptateur Wireless Android Auto & CarPlay 2.

Avec son adaptateur Wireless Android Auto & CarPlay 2, Ottocast propose de les rendre sans fil avec votre smartphone via Bluetooth et Wi-Fi. De nos jours, de plus en plus de voitures sont équipées d’Android Auto & CarPlay 2.

Cette entreprise basée à Hong Kong nous propose une nouvelle solution pour la voiture pour nous permettre d’utiliser notre smartphone avec notre voiture et ce sans fil.

En effet, de plus en plus de voitures sont désormais équipées d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Deux systèmes qui permettent d’avoir accès à ses applications smartphone sur l’écran de la voiture. Oui, mais voilà, pour la plus part, il faut relier le téléphone avec le câble USB à la console.

Adaptateur Wireless Android Auto & CarPlay 2 finis les câbles.

Avec ce nouveau dispositif, la jeune entreprise Ottocast propose un nouveau concept. Un boitier qui viendra se connecter sur votre console via le port USB. Le reste se fera via les ondes entre le boitier et votre smartphone pour apporter Android Auto & CarPlay à votre voiture.

De fait, la connexion entre le téléphone et l’adaptateur Ottocast se fait via une connexion Wi-Fi. Ce qu’il y a aussi d’intéressant c’est que le boitier se veut dual bande et pourra associer votre téléphone soit via du Wi-Fi 2.4GHz, soit via du Wi-Fi 5GHz.

L’entreprise annonce aussi qu’il sera possible de faire une mise à jour du boitier via Wi-Fi également au travers de votre smartphone. Pour ce qui est de la compatibilité du boitier avec les smartphones, la marque cite les modèles suivant : Samsung Galaxy S8/8+ jusqu’au Galaxy S21/S21 Ultra et aussi les Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, 10, 20.

L’Ottocast Wireless Android Auto & CarPlay 2 est également compatible avec les Pixel allant jusqu’au Pixel 6 Pro et tous les smartphones compatibles avec Android 11.

Wi-Fi double bande, mais aussi du Bluetooth.

L’adaptateur Wireless Android Auto & CarPlay 2 est équipé de Wi-Fi double bande, mais il est également équipé de Bluetooth 4.2. Au cœur de l’appareil, on trouve un processeur ARM Cortex A521.2GHz dual core. Le tout tient dans un boitier d’une taille de 84mm x 47mm pour une épaisseur de 14mm.

Attention, si le boitier permet une connexion sans fil avec Apple CarPlay ou Android Auto, il faudra bien sûr que la voiture soit équipée du système sinon cela ne fonctionnera pas.

Prix et Disponibilité.

L’adaptateur Wireless Android Auto & CarPlay 2 est actuellement disponible sur le site Indiegogo au prix de 97€. Il vous reste 25 jours pour l’acquérir, mais sachez que le projet a déjà atteint son objectif à 1782%. Les premières livraisons sont annoncées pour février 2022.