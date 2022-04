EQE, la nouvelle berline Affaires de Mercedes bientôt disponible !

Avec la nouvelle EQE, le constructeur automobile allemand entend proposer un véhicule électrique qu’elle définit comme la nouvelle berline Affaires. Une voiture qui hérite du savoir-faire de son modèle EQS mais un peu plus petite. Une voiture connectée qui pourra accueillir l’Hyperscreen MBUX en option.

Cette nouvelle venue dans le segment des voitures électriques chez le constructeur automobile allemand fêtera sa première mondiale au Salon international de l’automobile IAA qui se déroulera en septembre à Munich.

Ce nouveau modèle se présente avec sous une allure sportive et reprend tous les éléments typiques de Mercedes-EQ.

Avec cette nouvelle voiture électrique, le géant automobile allemand franchit un nouveau cap dans le monde de l’automobile. Ainsi, la marque annonce que ce nouveau modèle est le premier véhicule électrique de la…

EQE, une voiture électrique qui propose jusqu’à 660 km d’autonomie.

Cette nouvelle venue propose donc une solution électrique qui selon le constructeur allemand est en mesure d’atteindre une autonomie de 660km. Mercedes souligne au passage qu’il sera possible de récupérer une autonomie maximum de 250 km après seulement 15 minutes (cycle WLTP). De même vous pourrez compter 32 minutes d’attente pour une charge pleine sur une borne rapide type « Ionity » ou SuperCharge.

Autre détail concernant ces batteries que souligne Mercedes :

« L’espace d’installation de la batterie a pu être choisi dans une zone protégée contre les collisions dans le soubassement. Et comme il n’y a pas de gros bloc moteur à bord, le comportement en cas de collision frontale a pu être encore mieux modélisé ».

Une voiture constamment connectée

Comme l’EQS, l’EQE possède la possibilité d’activer des fonctions entièrement nouvelles du véhicule par le biais de mises à jour OTA (Over the Air). Ainsi, il sera donc possible au propriétaire du véhicule de venir ajouter des fonctionnalités à la voiture en les « téléchargeant » depuis l’écran de bord.

À noter que pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’installer l’Hyperscreen MBUX, un grand écran incurvé qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord. Cet écran se compose en fait d’une immense plaque de verre qui fusionne trois écrans, dont un écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager. Cet écran offre ainsi au passager sa propre zone d’affichage et de commande.

Comme pour les autres modèles de la marque, cette nouvelle voiture électrique du constructeur allemand profite également du système Mercedes Me. Il sera donc possible d’utiliser certaines fonctions de la voiture depuis son smartphone par exemple, préchauffer la voiture, localiser la voiture…

Bonne nouvelle aussi pour les utilisateurs, le modèle EQE est compatible Apple CarPlay avec une synchronisation sans fil, ainsi qu’Android Auto.