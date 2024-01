Première mondiale au CES, Volkswagen intègre ChatGPT dans ses véhicules.

Dans une ère où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, Volkswagen marque un tournant majeur avec l’intégration de ChatGPT dans ses véhicules, révélée lors de la prestigieuse Consumer Electronics Show (CES). Cette initiative montre l’engagement de Volkswagen envers l’innovation et la satisfaction client.

La récente annonce de Volkswagen au Consumer Electronics Show (CES) 2024 a marqué un tournant décisif dans l’univers de l’automobile. Le géant allemand de l’automobile a dévoilé une avancée technologique majeure: l’intégration de ChatGPT dans son assistant vocal IDA.

Volkswagen + ChatGPT, Une Expérience Utilisateur Réinventée.

Volkswagen profite du CES pour affirmer son intérêt dans l’innovation dans le secteur automobile, et l’intégration de ChatGPT dans ses véhicules en est la preuve concrète. ChatGPT, développé par OpenAI intègre en effet les véhicules de Volkswagen pour offrir à ses utilisateurs une expérience de conduite enrichie et futuriste.

ChatGPT dans les Volkswagen, mais pour faire quoi ?

« Son intégration dans les véhicules Volkswagen permet une interaction vocale fluide et naturelle, transformant la manière dont les conducteurs et les passagers interagissent avec leur voiture. »

Voilà ce que nous annonce le constructeur automobile allemand.

Concrètement, désormais les conducteurs peuvent demander des informations routières, obtenir des recommandations de restaurants ou de lieux à visiter, et même contrôler certains aspects de leur véhicule via des commandes vocales.

Autant de commandes qui ont pour objectif de rendre la conduite plus intuitive et personnalisée pour le conducteur ou le propriétaire du véhicule.

Sécurité et confidentialité dans tout ça ?

Le constructeur nous assure que toutes les interactions avec ChatGPT dans ses véhicules sont sécurisées et conforme aux normes de protection des données les plus strictes. Cependant, nous ignorons comment ces données sont traitées et associées. Ainsi, est-ce que les données prises en compte par ChatGPT sur le véhicule sont associées à un compte utilisateur que le propriétaire doit créer ou si celles-ci sont associées par exemple au numéro de série (de châssis par exemple) du véhicule. Une information que nous ne manquerons pas de demander à la marque ultérieurement.

Prix et Disponibilité.

L’intégration de ChatGPT dans les véhicules de Volkswagen n’est qu’un début. La marque s’engage à poursuivre ses innovations pour rester à la pointe de la technologie et offrir à ses clients des expériences de conduite toujours plus enrichissantes et connectées.