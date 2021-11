BMW et Qualcomm partenaire pour la 5G.

Le président et chef de la direction de Qualcomm, Cristiano Amon vient d’annoncer que le fabricant de puces allait renforcer sa collaboration avec BMW. ET ce en vue d’équiper les véhicules du constructeur allemand de ses solutions électroniques.

On le sait, la 5G est un challenge pour les fabricants de puces, mais aussi pour le secteur de l’automobile. Effectivement, la connexion sans fil mobile ultra rapide devrait permettre à accentuer l’intégration de voiture connectée.

Des véhicules qui vont dans le futur devenir plus intelligents, plus numériques et voir autonome. Et pour Qualcomm, acteur majeur dans la fabrication et distribution de puce 5G, le segment de l’automobile représente un gros potentiel de vente.

BMW et des voitures connectées !

Avec ce partenariat, Qualcomm fournira à BMW des puces d’aides à la conduite avancée et à la conduite autonome y compris un SoC dédié à la vision par ordinateur de la caméra et un contrôleur de calcul central gérant les fonctions de planification et de conduite.

En outre, ce partenariat permettra au fabricant de puces de prendre une quantité d’informations concernant la gestion automobile pour ses prochaines puces. Notamment pour son IA. Une avancée plus qu’intéressante qui permettra également de faire avancer la technologie vers les voitures autonomes.

Pour Cristiano Amon, président et chef de la direction de Qualcomm, ce partenariat permettra à Qualcomm « d’évoluer très rapidement » dans le secteur de l’automobile.

De son côté BMW pourra aussi exploiter ce partenariat pour voir les différentes possibilités et services qui’ pourraient inclure dans ses voitures et proposer à ses clients.

En effet, la 5G sera à même d’interconnecter les véhicules entre eux et d’offrir au constructeur automobile allemand la possibilité de fournir de l’information en temps réel. Une solution dans ce cas non pas M2M alias Machine-To-Machine mais « Voiture-to-Voiture ».