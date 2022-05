Apple Music, plus présent chez Audi !

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple Music et qui en plus sont possesseurs d’une Audi ! le constructeur premium allemand annonce l’arrivée sous forme d’abonnement du service d’Apple dans une grande partie des véhicules de sa flotte.

Depuis quelques années maintenant, Audi fait partie de ce que l’on appelle la couche « Premium » dans le secteur de l’automobile allemand. Il est vrai que la marque n’a cessé d’évoluer pour s’offrir la possibilité d’atteindre le niveau de ses deux concurrents nationaux que son BMW et Mercedes. Et la marque ne se repose pas sur ses lauriers. Ainsi, toujours plus connectés ses véhicules, Audi a décidé d’ajouter de nouveaux services connectés pour ses clients.

Apple Music disponible depuis le tableau de bord.

La nouvelle intégration d’Apple Music offre la possibilité aux clients d’accéder à leur compte personnel Apple Music directement à partir du système d’infodivertissement Audi. Et ce, sans devoir passer par le Bluetooth ou un port USB. Le tout bien évidemment par le service connecté intégré à la voiture. Pour cela, il suffira au client d’associer un abonnement actif au véhicule et de pouvoir ainsi profiter des dizaines de milliers de listes de lecture, de stations radio préférées ou encore de faire une recherche sur les 90 millions de chansons que propose Apple à son catalogue.

Le constructeur allemand souligne au passage que le service Apple Music sera intégré de série sur tous ses modèles qui sortiront des concessions cette année. Pour les autres, Audi propose des mises à jour à distance (OTA // Over-the-Air) qui seront poussées par les serveurs d’Audi.

La marque nous confirme :

« Pour activer Apple Music, les clients doivent simplement ouvrir l’application dans le système d’infodivertissement de leur Audi et suivre les instructions à l’écran pour se connecter avec l’identifiant Apple qu’ils utilisent pour Apple Music. Pour terminer le processus de configuration, il leur suffit de saisir un code de vérification qui est envoyé sur leur téléphone. Pour les propriétaires d’Audi en Europe, les coûts du streaming de données sur le réseau cellulaire sont facturés de manière pratique via un forfait de données disponibles auprès de Cubic-Telekom, dont les trois premiers gigaoctets sont gratuits ».

Le constructeur allemand nous rappelle au passage que la plupart de ses véhicules sont équipés du système Apple CarPlay qui permet d’associer sont smartphone au tableau de bord et ce sans fil.

Du son de qualité pour écouter le service d’Apple.

La marque nous rappelle également que ses sont équipés de plus en plus de systèmes audio performants au travers de ses partenariats avec par exemple Bang & Olufsen, partenaire depuis plusieurs années. Ce partenariat a par ailleurs permis le développement de systèmes comme le B&O Premium Sound System avec son 3D dans l’Audi e-tron GT. Pour ce modèle, ce ne sont pas moins de 16 haut-parleurs, dont des haut-parleurs à son 3D, un haut-parleur central et un subwoofer, qui ont été intégrés pour produire un son impressionnant.