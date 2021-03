TomTom Navigation for Automotive, le GPS nouvelle génération.

TomTom, acteur majeur dans la géolocalisation lance « TomTom Navigation for Automotive », sa nouvelle solution d’intégration destinée aux constructeurs automobiles. Cette nouvelle plateforme permet aux constructeurs automobiles d’intégrer une solution clé en main dans leur voiture.

Il y a 15 ans, lorsqu’on devait se rendre à un endroit que nous ne connaissions pas avec notre voiture, on utilisait la bonne vieille carte pliable papier. Puis est arrivé le GPS pour voiture. Ce boitier équipé d’un écran est venu s’installer dans le secteur de l’automobile et nous avons été nombreux à avoir un GPS TomTom.

De fait, TomTom s’est très vite imposé comme LE leader du marché et LA référence en matière de GPS et de solution d’itinéraire. Mais les voitures n’ont cessé d’évoluer et les constructeurs proposent désormais des tableaux de bord avec des GPS intégrés.

TomTom Navigation for Automotive, plus qu’un simple GPS.

Jusqu’à présent, les GPS étaient avant tout passif. Mais le segment aussi évolue. En outre, avec l’arrivée des apps GPS sur smartphone comme Waze et autres, le GPS pour voiture devient plus intelligent.

Avec sa nouvelle solution intégrée TomTom Navigation for Automotive, la marque propose bien plus qu’un simple GPS. Ainsi, cette plateforme destinée aux constructeurs propose non seulement la possibilité d’entrer une destination, mais aussi de recherche et de routage et de nombreux services de navigation.

Et c’est Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive. Qui nous donne son information :

« Avec le Cloud au cœur de notre nouveau système TomTom Navigation for Automotive, nous offrons le meilleur des deux mondes : la sécurité et le confort d’utilisation d’un système embarqué et l’expérience toujours actualisée et ultrarapide des applis smartphone ».

Ainsi, TomTom s’est intéressé à de petits détails qui pourraient bien faire la différence. Par exemple le fait que son interface peut s’afficher sur le tableau de bord, mais aussi sur l’affichage tête haute (HUD).

Le leader du GPS assure aussi avoir retravaillé son interface pour une meilleure utilisation tout en conservant ses principes de sécurité et de facilité d’utilisation chers à TomTom.

Par ailleurs, cette nouvelle plateforme est compatible avec les assistants vocaux tels que Amazon Alexa, Cerence ou Houndify. La plateforme reliée à l’ordinateur de bord peut fournir également des informations comme l’autonomie et l’emplacement d’une « pompe limite » pour faire le plein du véhicule et éviter ainsi la panne sèche. Celle-ci devenant un point de passage nécessaire sur le trajet encodé.

Une plateforme en permanence et totalement connectée. Avec en cas de perte de connectivité, le basculement automatique du trajet stocké dans sa mémoire.