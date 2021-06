TomTom GO Expert, le nouveau GPS destiné aux professionnels.

Avec son nouveau TomTom GO Expert, le leader du GPS propose un nouvel outil de navigation qui aux dires de la marque est avant tout destiné aux professionnels.

Le marché du GPS a il y a plusieurs années révolutionner notre manière de voyager. En effet, fini la carte pliable Michelin et le tracé au marqueur fluo. Avec le GPS aller d’un point A à un point B est devenu des plus facile. On n’en oublierait même le chemin utilisé.

Ainsi est née l’ère du GPS, un boitier qui vient se fixer au parebrise ou sur le tableau de bord et qui vous guide à votre destination.

TomTom GO Expert, plus grand, mais encore.

Et dans ce domaine, TomTom est une référence. Cette fois la marque dévoile son nouveau GPS TomTom GO Expert doté d’un écran tactile haute définition (HD) extralarge et d’un nouveau processeur. Un écran qui au choix est disponible en 6 ou 7 pouces. Par ailleurs, ce nouveau boitier est équipé de Wi-Fi pour une mise à jour cartographique 3x plus rapides.

En outre, grâce à ce nouveau processeur la marque annonce que ce dernier modèle est jusqu’à 4 fois plus rapide par rapport à la génération précédente en matière de réactivité. Il est également équipé du service TomTom Traffic et de la fonction alerte radars / zones de danger.

TomTom GO Expert, une attention particulière pour les poids lourds.

Effectivement, sur ce nouveau boitier GPS, TomTom dit avoir ajouté des informations de taille par exemple la possibilité aux conducteurs de renseigner la taille, le poids, le type de chargement et la vitesse maximale de leur véhicule, afin d’adapter l’itinéraire selon ces caractéristiques.

De plus, Il intègre plusieurs dizaines de milliers de nouveaux points d’intérêt dédiés aux poids lourds. Des points d’intérêt soigneusement vérifiés. En outre, des stations-service, les places de stationnement et les différents centres de maintenance.

Enfin, si le boitier est doté de Wi-Fi, il est également équipé du Bluetooth. Ce qui permettra également d’associer le TomTom GO Expert au smartphone.

Prix et disponibilité.

Les deux versions sont disponibles en Europe sur TomTom.com, chez certains détaillants en ligne et en magasin au prix de 399,99 € (6 pouces) / 449,99 € (7 pouces). Une version 7 pouces avec carte SIM 4G intégrée sera disponible plus tard dans l’année.