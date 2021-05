 Porsche Macan FULL électrique, une réalité.

Avec le Porsche Macan FULL électrique, le constructeur de Stuttgart vient de confirmer qu’il travaillait sur une prochaine version de SUV qui sera disponible en FULL électrique. Un SUV qui sera notamment associé à votre smartphone.

Ça y est, après le passage à la connectivité, il semblerait que le segment de l’automobile ait pris le virage du véhicule électrique. En effet, si jusqu’à présent Tesla faisait figure de constructeur unique et de standing à proposer un véhicule électrique, les autres grands acteurs du segment de l’automobile s’y sont mis.

Porsche Macan FULL électrique, c’est pour quand ? 2023 !

Le constructeur allemand vient d’annoncer qu’il travaillait ardemment sur une version full électrique de son petit SUV, le Porsche Macan.

« Nous n’en sommes plus à la phase virtuelle. Nous avons plusieurs prototypes physiques (réels) qui sont en phase de test »

Nous confirme le constructeur.

Des prototypes qui devraient amener la version full électrique sur le marché d’ici 2023. Il faut dire que Porsche n’en est pas à ses débuts en la matière. En effet, la marque propose déjà la Porsche Taycan.

A relire : Taycan Cross Turismo, électrique et connecté rime avec Porsche !

«Tout comme le Taycan, le Macan entièrement électrique, avec son architecture 800 volts, offrira la Porsche E-Performance typique», promet Michael Steiner, membre de la direction Conseil.

Citant au passage des objectifs de développement tels que l’autonomie longue distance, la charge rapide haute performance et le best in -les performances de classe:

«Le Macan tout électrique sera le modèle le plus sportif de son segment.»

Macan full électrique ? Le même, mais en mieux ?

On apprend que le modèle devrait rester sensiblement le même. Toutefois, le constructeur automobile pourrait apporter quelques modifications notamment sur le cockpit. Il étudie d’ailleurs les comportements des « testeurs » en termes de simulation.

Comme c’est le cas déjà actuellement, le nouveau Macan Full électrique pourra fournir une multitude d’informations à son propriétaire directement sur son smartphone. Une des fonctions les plus importantes sera notamment l’autonomie restante du véhicule électrique ainsi que les itinéraires ou les points de charges.

Rendez-vous donc en 2023 pour suivre de plus près la sortie de ce nouveau venu de la marque.