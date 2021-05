Jeu sur mobile, la poule aux œufs d’or.

Le jeu sur mobile semble devenir le segment du jeu vidéo le plus lucratif depuis le confinement lié au Covid-19.c’est en tout cas ce qui ressort d’une étude menée par le cabinet d’expertise Statista.

Depuis un peu plus de dix ans maintenant, le marché du jeu vidéo ne cesse de progresser et de générer de plus en plus d’argent. Ainsi, désormais le monde du gaming s’est imposé comme le marché le plus lucratif (et de loin) de l’industrie du divertissement.

Gamer console, mais aussi gamer sur smartphone.

Et le marché a encore bien fonctionné en 2020 comme nous confirment les analystes :

« Confinement oblige, la domination du jeu vidéo s’est encore plus amplifiée l’année dernière, ce marché ayant profité d’un bond de plus de 20 % de son chiffre d’affaires à près de 175 milliards de dollars ».

Un marché en plein boum et qui selon les analyses devraient encore grimper et prendre plus de 50% de part de marché du segment du jeu vidéo.

Pourtant, on a vu le succès qu’a généré la sortie de la nouvelle console de salon du géant japonais Sony, à savoir la PS5. En effet, les ventes ont été telles que Sony s’est retrouvé en rupture de stock. Certains vendaient d’ailleurs leur PS5 à un prix de fou.

Le marché du smartphone intéresse tout le monde !

Ainsi, si certains constructeurs de smartphone ont été les premiers à se lancer dans l’aventure avec des smartphones orientés gamers comme les Lenovo Legion Phone Duel, d’autres acteurs du marché suivent le mouvement. On pense notamment à Facebook qui a lancé en avril dernier sa plateforme pour smartphone avec Facebook Gaming, une App dédiée au jeu pour smartphone.

Ainsi, le marché du jeu vidéo est passé d’un peu moins de 150 milliards de dollars en 2018 à 174,9 milliards en 2020. Le marché du smartphone gaming représentant quant à lui cette année des revenus globaux de 86.3 milliards.