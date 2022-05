TCL C73 Serie, 98 pouces de diagonale, du jamais vu chez TCL.

TCL lance une gamme de grands écrans grand public qui viendront équiper notre salon. Les séries C et P du constructeur intègrent désormais des modèles 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces. Il va falloir avoir de la place dans le salon.

TCL poursuit sa progression dans le monde et sur le marché occidental en matière d’écran de salon. La marque mise notamment sur ses écrans de grande taille. Une stratégie basée sur une étude qui annonce une part de marché de 20 % pour les téléviseurs grand format de plus de 60 pouces.

TCL C73 Serie et P73 Serie, pour ceux qui voient grand.

Avec cette nouvelle gamme qui arrivera courant 2022, la marque veut proposer des écrans toujours connectés et encore plus grands. Des écrans qui annoncent des diagonales d’une taille de 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces.

Le choix de TCL vers ces écrans XXL de grande taille est un choix en rapport avec la prochaine Coupe du Monde de football. De fait, il semblerait que la tendance d’achat vers des écrans de télévision plus grands.

TS8132, la nouvelle barre de son de TCL. Avec cette toute nouvelle barre de son TS8132, la marque propose une solution audio pour tous ceux qui veulent profiter d’un rendu sonore de type cinéma à la maison.

Ces nouveaux écrans 85 pouces et 98 pouces XXL proposent une dalle HDR 4K et sont équipés de la technologie Dolby Atmos. Ils prennent aussi en charge la technologie Dolby Vision et HDR10+. L’intégration de ces technologies permettra à l’utilisateur de profiter de la meilleure qualité d’image pendant un film et/ou une série, quel que soit la plateforme de streaming ou le film Blu Ray choisi.

Par ailleurs, mode de consommation audiovisuel oblige, TCL annonce que ces nouveaux écrans sont connectés et embarquent du Wi-Fi. Pour ce qui est du système embarqué, TCL annonce la présence de Google TV et toutes les fonctions qui vont avec. Ainsi, il sera possible d’utiliser certaines fonctionnalités comme le contrôle vocal mains libres, ce qui permettra d’interagir avec le téléviseur tout en restant affalé dans votre fauteuil.

Prix et Disponibilité.

Ces nouveaux écrans seront présentés lors de l’IFA de Berlin en septembre 2022. À l’heure actuelle, aucun prix ne sous a été communiqué.