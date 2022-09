TCL 98C735, le tout premier téléviseur TCL QLED de 98 pouces.

La marque TCL profite du salon de Berlin, l’IFA, pour présenter son TCL 98C735, un téléviseur, le premier du genre pour la marque qui propose une diagonale QLED de 98 pouces. CE nouveau venu intègre la toute nouvelle gamme « XL Collection ».

TCL ne cesse de marquer sa présence en Europe et accentue de plus en plus son secteur de prédilection, celui des téléviseurs de salon. Il faut dire que la marque pousse fort pour faire découvrir au grand public européen ses produits. En outre, la marque entend proposer des écrans qui suivent le marché et la demande du consommateur.

Encore que, est-ce que tout le monde veut un écran immense chez soi ? En tout cas, les prix ne cessent de chuter et le standard « diagonal » augmenter. Cette fois, la marque pousse fort en proposant un écran QLED de 98 pouces.

TCL 98C735, 98 pouces sinon rien.

Avec ce nouvel écran, la volonté de la marque est claire et elle nous le fait savoir ; « TCL amène le cinéma directement chez vous ». La force de ce nouveau venu est qu’il est en mesure selon la marque de reproduire à 100 % les couleurs des films, telles qu’elles ont été imaginées par le réalisateur et le directeur de la photographie.

Et pour le coup, la marque propose donc un écran d’une taille de 98 pouces, ce qui fait 248,9cm de diagonale. Il va falloir un mur assez grand. L’écran propose un taux de rafraichissement de 120Hz et supporte la 4K (UHD ) 3840 x 2160 pixels. En outre le nouvel écran TCL 98C735 est également doté de Google TV et est compatible avec des services en ligne comme Netflix. Il est également possible de piloter le téléviseur avec les assistants Google.

Sweeva 3000M et Sweeva 3500M, les nouveaux aspirateurs robots de TCL. La marque TCL vient de renouveler ses produits et lance les Sweeva 3000M et Sweeva 3500M. Des aspirateurs robots grand public destinés à aspirer et nettoyer votre maison pendant que vous êtes

Connectivité sans fil, tout ce qu’il faut.

Afin d’offrir des services Smart TV et donner accès aux services en ligen, le propriétaire du TCL 98C735 pourra compter sur la présence du Wi-Fi aux normes 802.11b/g/n/ac et du MIMO. Une connexion Wi-Fi double bande opérant dans les 2.4GHz et 5GHz. Le BLuetooth est également présent pour la partie sonore pour venir y associer un casque audio ou une barre de son.

Par ailleurs, TCL nous confirme que ce nouveau venu dans la gamme (le plus grand pour le moment) est en mesure de prendre en charge les technologies et formats HDR disponibles sur le marché, tels que Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+. Pour la partie connectique, on retrouve 1 port Ethernet RJ-45, 1 port USB 2.0 et pas moins de 4 ports HDMI.

Prix et disponibilité.

L’écran est d’ores et déjà disponible chez les revendeurs de la marque comme notamment sur le site de boulanger au prix de 4999€.