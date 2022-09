devolo WiFi 6 Repeater 5400 : Le nouveau booster WiFi 6.

Avec son nouveau devolo WiFi 6 Repeater 5400, la marque allemande devolo revient sur le devant de la scène informatique grand public pour proposer une nouvelle solution réseau qui va vous permettre de surfer partout dans la maison avec votre smartphone, ordinateur portable via du Wi-Fi 6.

Inutile de vous présenter devolo. De fait la marque a depuis longtemps su faire ses preuves en matière de solutions réseau CPL. La marque est même le leader et innovateur dans le domaine. Et pour compléter ses solutions réseaux CPL, la marque couple également la technologie avec des solutions Wi-Fi. Histoire de mettre tous les atouts de son côté pour proposer une solution réseau sans fil.

devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh. Devolo nous annonce l’association entre le CPL et le Wi-Fi Mesh avec son nouveau kit devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh. Un kit qui propose pas moins de trois boitiers CPL qui…

devolo WiFi 6 Repeater 5400, un booster WiFi 6 ?

Ce nouveau répéteur Wi-Fi proposé par devolo s’annonce comme une nouvelle solution Wi-Fi 6 capable d’atteindre des débits jusqu’à 5400 Mbps sur six bandes passantes (4800 Mbps sur les 5 GHz et 574 Mbps sur les 2,4 GHz). Au cœur du système, on retrouve une configuration d’antennes 4×4/2×2. De plus, ce nouveau devolo WiFi 6 Repeater 5400 supporte l’OFDMA, le multi-user-mimo ainsi que le Wi-Fi Mesh. Avec ce dernier, il vous sera par exemple possible de le coupler à d’autres produits devolo compatibles Wi-Fi Mesh pour ne former qu’un seul et même réseau dans toute la maison. En outre, la marque a également intégré deux ports Ethernet Gigabit.

Afin de rendre l’installation du répéteur des plus simple, Il vous suffira d’appuyer une fois sur le bouton de votre box Internet et sur le répéteur pour profiter du réseau. Pour ce qui est de la sécurité de votre réseau Wi-Fi, le devolo WiFi 6 Repeater 5400 supporte les protocoles de sécurité WPA2/WPA3.

Par ailleurs, il est également possible de configurer un réseau Wi-Fi privé et un réseau Wi-Fi invité. Devolo souligne également qu’il est possible de contrôler le répéteur depuis son application devolo Home Network compatible Android et iOS. Ainsi, parmi les options disponibles, la marque propose le contrôle parental ou encore la possibilité de définir une durée définie d’accès au réseau Wi-Fi.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, la marque a également travaillé sur le design du produit afin que celui-ci puisse être placé dans le salon sans trop dénaturer la décoration.

Prix et Disponibilité.

Le répéteur 5400 WiFi 6 de devolo est disponibles dès maintenant dans les magasins et en ligne au prix de détail recommandé de 149,90 euros. devolo offre une garantie de trois ans.