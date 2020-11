Sony présente aujourd’hui la caméra FX6.

La marque acteur majeur dans le monde de l’audio et vidéo annonce l’arrivée d’une nouvelle caméra pour professionnels ou semi-pro. Cette nouvelle venue étoffe la gamme « Cinema Line » de la marque et est estampillée FX6.

Alors, oui, Sony est un mastodonte dans le monde de la vidéo, du montage vidéo…Et cela notamment grâce à ses caméras et ses appareils photo. Cette fois, la marque revient en force dans le monde des caméras pro avec cette nouvelle FX6 qui annonce de belles caractéristiques.

FX6 (modèle ILME-FX6V), la nouvelle venue dans la gamme « Cinema Line ».

Alors, d’un point technique et concernant la partie vidéo, cette caméra est dotée d’un capteur plein format 4K CMOS Exmor R™ (rétroéclairé) de 10,2 mégapixels. Elle permet une sensibilité extensible jusqu’à 409 600 ISO pour travailler en très faible lumière.

Elle est en outre dotée du processeur d’image BIONZ XR™, apparu sur l’Alpha 7S III. En outre, parmi les autres options on retrouve la possibilité de faire des enregistrements 4K 120p / HD 240p. De plus, elle supporte le 12G-SDI et 4K jusqu’à 60p 16-bit au format RAW (SDI).

Détail intéressant, Sony souligne que cette caméra est compatible avec plus de 50 objectifs Sony monture E. Le tout dans un châssis en alliage de magnésium, ne mesurant que 11,6 x 15,3 x 11,4 centimètres et ne pesant que 890 grammes.

De la connectivité pour plus de facilité.

Si l’enregistrement des vidéos peut se faire sur des cartes mémoire SDXC UHS-I/UHS-II, mais aussi avec les cartes CFexpress Type A. enfin, la vidéo pourra être transférée également au travers d’une connexion Wi-Fi.

À noter que la est également dotée d’une sortie HDMI. Les utilisateurs peuvent importer les métadonnées de stabilisation d’image de la FX6 dans Catalyst Browse/Prepare. Ainsi, ils peuvent transformer des rushs filmés à main levée.

Prix et disponibilité

Nouvelle caméra plein format de la gamme Cinéma, la FX6 sera disponible en décembre 2020 et sera vendue au prix d’environ 5 500€ HT, chez les revendeurs agréés par Sony.