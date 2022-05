Sennheiser TV Clear Set, des intra auriculaire sans fil pour le salon.

Avec son Sennheiser TV Clear Set, la marque, grand spécialiste des casques audio, propose une nouvelle manière de regarder la TV et surtout de l’écouter.

Sennheiser est une entreprise qui a des décennies d’expérience dans le monde des solutions audio grand public et plus particulièrement pour les casques audio. Ainsi, la marque proposait déjà il y a 20 ans des casques RF sans fil. Cette fois la marque revient sur un segment qu’elle apprécie, les casques audio de salon.

Sennheiser TV Clear Set, multiple connexion Bluetooth ou via un émetteur.

Le constructeur de casque propose avec ces écouteurs intra auriculaire sans fil de type True Wireless, une nouvelle option pour vous regarder la TV dans votre salon. De fait, ce nouveau kit se compose d’écouteurs de type True Wireless dotés de Bluetooth et qui peuvent être associé à un émetteur qui sera branché au téléviseur du salon.

Très clairement orienté pour regarder des séries ou films dans le fond du canapé, il est possible de choisir parmi cinq niveaux de clarté de parole. Et cela pour profiter des dialogues de votre série. En outre la marque annonce une amplification de haute fréquence allant jusqu’à 20 dB.

La marque nous fait savoir que :

« Outre la possibilité de regarder la télévision sans déranger son entourage ou être distrait par des bruits extérieurs, TV Clear Set permet de rester conscient des sons ambiants pour entendre ce qui se passe dans la pièce. Son mode Ambient Awareness laisse entendre les sons extérieurs, idéal pour regarder la télévision en famille ou avec des amis. Les utilisateurs peuvent également désactiver ce mode pour plus d’intimités ».

TV Clear Set se veut être une solution universelle qui offre une connectivité à plusieurs appareils. Ainsi, il sera possible de connecter votre téléviseur de salon via l’émetteur, mais le Bluetooth permettra la connexion à un smartphone, une tablette, un ordinateur voire même une TV en Bluetooth.

Notons au passage que les deux écouteurs pèsent 6.9 grammes et sont accompagnés d’ailettes de différentes tailles, ainsi que les embouts. Enfin, détail plus qu’intéressant, les deux écouteurs sans fil intra auriculaire sont équipés d’une zone tactile qui permet d’effectuer certaines commandes par simple toucher. Enfin, il existe même une fonction « Find My Earbuds » qui permet de les localiser facilement.

Autonomie plus que correcte.

​Pour ce qui est de leur autonomie, Sennheiser annonce une autonomie jusqu’à 15 heures d’écoute sur une seule charge en utilisation avec l’émetteur. Comme la plupart des produits de ce type, les écouteurs intra auriculaires True Wireless de Sennheiser sont fournis avec un étui de chargement qui fera également « power bank » et offrira 22 heures d’autonomie supplémentaires aux écouteurs.

Prix et Disponibilité.

TV Clear Set de Sennheiser sera disponible à partir du 31 mai 2022, au prix de vente conseillé de 399,90 € TTC.