A l’occasion du CES, une présentation privée du Galaxy Z Fold 5 semble avoir été faite. Une présentation dont une photo fuite désormais sur internet.

Le salon du CES de Las Vegas, grand-messe des nouvelles technologies qui se tient une fois par an sur les terres américaines en début d’année. Le salon est souvent l’occasion pour certains constructeurs de présenter leurs nouveautés, mais aussi parfois, l’occasion de montrer aux journalistes en arrière-boutique les produits en développement ou qui feront l’objet d’une sortie dans plusieurs mois. Et ce que qui semble avoir été le cas chez Samsung.

Galaxy Z Fold 5, plus mince que ses prédécesseurs.

Et cette fois l’information vient de nos confrères asiatiques et d’un blog qui a publié une photo d’un téléphone à clapet chez Samsung qui est mis en comparaison avec le Galaxy Z Fold 4 au premier abord. On peut donc supposer qu’il s’agirait du futur Galaxy Z Fold 5 ou en tout cas de son prototype.

Sur cette photo, la comparaison semble mettre en avant l’épaisseur du téléphone, mais surtout le système de charnière de cette nouvelle version. En effet, lorsque l’on compare les deux, on constate que le téléphone est nettement plus fin et que le système de charnières semble avoir été considérablement réduit. Environ près de 30% plus fin. Une avancée majeure pour un téléphone qui a du mal à décoller.

Les smartphones pliables, les clients ne semblent pas très fan.

Samsung espère peut-être en effet séduire un peu plus les consommateurs avec un téléphone pliable qui serait plus fin. Il est vrai que si Samsung et ses concurrents proposent depuis bientôt deux ans maintenant des smartphones pliables, ceux-ci ne séduisent pas énormément le grand public. Il faut dire que bon nombre d’utilisateurs ne voient pas vraiment l’intérêt d’avoir ce type de smartphone. D’autant que pour les autres pliables comme le Fold, l’utilisateur se retrouve avec un smartphone qui reste très épais.