Panasonic RZ-B110W, des nouveaux Écouteurs stéréo sans fil numériques.

Avec ses nouveaux écouteurs stéréo sans fil Panasonic RZ-B110W, la marque propose une nouvelle solution pour tous les audiophiles nomades. Des nouveaux intra-auriculaires.

Avec cette nouvelle paire d’intra-auriculaires, Panasonic étoffe sa gamme de produits audio grand public de casque audio. Et cette fois elle propose une paire d’écouteurs de type intra-auriculaire doté de petites tiges.

Panasonic RZ-B110W, ils misent sur l’autonomie.

Panasonic, mise ne effet sur l’autonomie de ses écouteurs pour séduire des utilisateurs à la recherche d’écouteurs offrant une grande autonomie de batterie. Ainsi, la marque annonce jusqu’à 26 heures de lecture au total en associant les écouteurs à leur boite de rangements qui fait aussi batterie externe. Sinon comptez environ 6,0 heures d’autonomie par charge pleine. Il faudra compter un peu plus de deux heures pour obtenir une pleine charge. La charge rapide se faisant depuis un port USB-C.

Bluetooth, AAC, SBC, XBS…

Grâce à la technologie XBS, les écouteurs Panasonic RZ-B110W renferment également des basses puissantes. Panasonic a opté pour des haut-parleurs de 10mm et a intégré un microphone. Le tout pour proposer des écouteurs intra auriculaire sans fil d’une taille de 22 mm × 34 mm × 25 mm pour un poids de 4.2 grammes.

Pour la synchronisation avec votre smartphone, les Panasonic RZ-B110W sont équipés du Bluetooth 5.3 de type class 2 et supporte les profils et codecs A2DP, AVRCP, HFP, SBC, AAC. Comme tout écouteur sans fil qui se respecte, ceux-ci sont IPX4 les rendant résistants aux éclaboussures. Les tigettes font office de zones de contrôles tactiles et permettent d’exécuter certaines commandes. Les écouteurs B110W sont compatibles avec l’Assistant Google et avec Siri.

Boitier de rangement.

Les écouteurs Panasonic RZ-B110W sont fournis avec un boitier de rangement qui servira à la fois pour ranger vos écouteurs, mais pour aussi les recharger. Notons au passage que ce boitier n’est pas équipé d’un système de charge par induction sans fil. Il faudra le brancher via un port USB-C.