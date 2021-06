Panasonic SC-HTB01, la barre de son pour le jeu vidéo.

Avec la Panasonic SC-HTB01, la marque propose un produit peu commun, une barre de son dédiée avant tout pour le jeu vidéo. Celle-ci serait en mesure d’améliorer l’expérience du jeu et permettrait aux joueurs une immersion audio totale.

Alors, Panasonic, vous connaissez ! Le concept de barre de son aussi. Celles-ci sont souvent plus que conseillées pour accompagner votre écran plat. Surtout si vous aimez avoir de la profondeur dans le son de vos films.

Panasonic SC-HTB01, une barre de son pour le jeu vidéo ?

Avec les technologies audio telles que le DTS: X et DTS: Virtual X ™ ou Dolby Atmos®, les joueurs peuvent redécouvrir leurs jeux vidéo préférés grâce à un univers audio immersif. Effectivement, la combinaison de ces technologies audio crée un système stéréophonique en 3D pour le bonheur du joueur. Bref, idéal pour s’immerger dans le jeu.

Par ailleurs, Panasonic propose trois modes sonores de jeu différent. Des modes sonores développés conjointement avec l’équipe sonore de FINAL FANTASY ® XIV Online.

Masayoshi Soken, directeur sonore et compositeur, FINAL FANTASY® XIV Online, SQUARE ENIX® Co., Ltd explique :

« Nous ne pensions pas qu’un seul mode de jeu pouvait satisfaire tous les joueurs. Ainsi, en plus du mode RPG, parfait pour FINAL FANTASY® XIV Online, nous avons également développé le mode FPS, qui est le meilleur pour une vue subjective… et le mode Voix pour capter les voix des personnages ».

Ces trois modes sont appelés Mode RPG (jeux de rôle), Mode FPS (Vue Subjective) et Mode Voix.

A cet effet, Panasonic propose d’ailleurs une édition spéciale, la Panasonic SC-HTB01FF pour « Final Fantasy » avec sur sa partie supérieure, le logo du jeu.

Mais de quoi se compose cette barre de son ?

La SC-HTB01FF mesure 430mm de large pour une hauteur de 52mm. Elle est équipée d’un système de haut-parleurs 2.1, canaux à 3 voies avec un caisson de basses intégré. Elle est également fournie d’un tweeter 50 kHz.

Le subwoofer est de type cône de 8 cm avec un radiateur passif. La puissance totale de la barre de son Panasonic SC-HTB01 est de 80 watts. Ce qui suffira largement pour mettre le joueur dans l’atmosphère du jeu.

Enfin, sachez qu’elle est compatible 4K HDR et qu’elle est également dotée de Bluetooth. Cette connectivité lui permettra de s’associer à un smartphone, un PC portable ou une tablette.