Panasonic propose son nouveau téléviseur OLED TX-65HZ2000E.

Ce nouveau venu fait partie de la nouvelle gamme d’écrans de salon que vient de dévoiler le constructeur Panasonic. En effet, la nouvelle série HZ2000 met la barre encore plus haut que les versions précédentes. Une série dans laquelle on trouve le téléviseur OLED TX-65HZ2000E.

Cette nouvelle série HZ2000 a pour objectif de sublimer la marque pour l’année 2020. Notamment, avec une nouvelle gamme de téléviseurs intégrant les dernières innovations Panasonic. Mais aussi, les derniers développements audio et vidéo fait par la marque.

Téléviseur OLED TX-65HZ2000E, le premier de la série.

Ce nouveau venu est en quelque sorte l’ambassadeur de cette nouvelle série. Panasonic nous présente donc ici un écran de salon doté d’une dalle Master HDR OLED Professional Édition et d’un système audio intégré 360° Soundscape Pro, paramétrés par Technics.

Au cœur du système, la marque annonce la présence d’un processeur HCX. On notera également la présence de l’HDR10+ et pour le son du support du Dolby Vision IQ. Pour ce qui est de l’image, Panasonic propose sur ce téléviseur les modes Dynamique / Normal / Cinéma / Véritable cinéma / MODE RÉALISATEUR / Personnalisé / Photo professionnelle / Professionel1 / Professionel2 (isfccc) / Sport / Jeu / DolbyVision (Vif / Lumineux / Sombre) / Mode calibré de Netflix.

Pour ce qui est de la partie audio, le Téléviseur OLED TX-65HZ2000E est doté d’une sortie de haut-parleur 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3).

Smart TV et connectivité sans fil bien fournie.

En effet, ce téléviseur embarque la solution maison « my Home Screen 5.0 » qui donne accès à la partie Smart TV. Pour se faire, il sera possible d’associer le téléviseur à votre réseau Wi-Fi. Par ailleurs, le téléviseur est compatible avec les assistants de Google et Amazon (Alexa).

Le Bluetooth est lui aussi présent avec notamment le support des protocoles HID / HOGP (clavier / souris) et A2DP (entrée / sortie audio) et la présence du « Bluetooth Audio Link ». Enfin le téléviseur OLED TX-65HZ2000E est proposé en deux formats. Un premier format en 65 pouces et le second en 55 pouces.