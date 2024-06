Découvrez le Lumix S9 de Panasonic : La nouvelle référence des appareils photo mirrorless full-frame.

Lumix S9 : Une Nouvelle Évolution dans la Gamme Lumix

La gamme Lumix de Panasonic s’agrandit avec le Lumix S9. Ce nouvel appareil mirrorless est doté d’un capteur full-frame qui promet des images de haute qualité. Avec une résolution de 47,3 mégapixels, il est idéal pour capturer des détails fins et des couleurs riches.

Des Performances Techniques de Haut Niveau

Le Lumix S9 se distingue par ses caractéristiques techniques solides. Son capteur CMOS offre une bonne performance en faible lumière, tandis que son processeur Venus Engine assure un traitement d’image rapide et efficace. De plus, la technologie de stabilisation d’image à cinq axes garantit des photos nettes et sans flou, même en conditions de prise de vue difficiles.

En termes de vidéo, le Lumix S9 propose des capacités d’enregistrement en 4K à 60p, offrant une grande flexibilité pour les créateurs de contenu vidéo. Il intègre également une connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour un transfert facile des fichiers et un contrôle à distance.

Date de Sortie et Prix du Lumix S9

La sortie du Lumix S9 est prévue pour le mois de juin 2024. Il sera disponible au prix de 2 999 euros pour le boîtier seul, et divers kits avec objectifs seront proposés pour répondre aux différents besoins des photographes.

Récapitulatif Technique du Lumix S9