DX8000 4G et WiFi, le Nouveau Terminal de Paiement Innovant chez Axepta BNP Paribas.

La Connectivité Avancée du DX8000 : 4G et WiFi

La marque développe son assortiment avec le DX8000, intégrant les technologies 4G et WiFi. Cela assure une connectivité stable et rapide, essentielle pour les environnements à fort débit de transactions. De plus, son interface intuitive et son écran tactile facilitent son utilisation. En effet, l’appareil est doté d’un écran tactile de 6’’ HD+ offrant une résolution de 1440 x 720 pixels. De part son design, on aurait d’ailleurs tendance à croire qu’il s’agit d’un smartphone à proprement parlé.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, Axepta BNP Paribas a vu large en intégrant de la 4G et du WiFi mais aussi du Bluetooth et du NFC pour le paiement sans contact

Date de Sortie et Prix du DX8000

Le DX8000 sera disponible à partir de juillet 2024, au prix de 299 euros. La marque étoffe son catalogue avec ce terminal conçu pour s’adapter aux besoins des commerces en évolution constante.

Récapitulatif Technique

Caractéristiques techniques du DX8000 :