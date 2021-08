Le nouveau Lumix DC-GH5M2 doté de Wi-Fi t de Bluetooth.

Avec le Lumix DC-GH5M2, Panasonic étoffe sa gamme d’appareils-photo numériques capables de filmer en 4K. Et cerise sur le gâteau, vos clichés ou vos vidéos peuvent être transférés par Wi-Fi.

Si quand on a démarré planet sans fil, on nous avait dit que le Wi-Fi et le Bluetooth seraient intégrés dans les appareils photo numériques on vous aurait dit : « mais non, pas à ce point-là ! ». Et pourtant de nos jours, pratiquement tous les bons appareils photo numériques de type reflex, bridge ou hybride sont dotés de Wi-Fi et de plus en plus aussi du Bluetooth.

Lumix DC-GH5M2, successeur du célèbre GH5 ?

C’est en tout cas comme ça qu’on pourrait le croire en effet. Il faut dire que ce nouveau venu annonce des caractritiques intéressantes et des performances qui séduiront certaines certains utilisateurs.

Du Wi-Fi pour permettre par exemple la gestion de la fonction « Live Streaming sans fil ». Celle-ci permet l’enregistrement vidéo C4K/4K 60p 4:2:0 10bit et 30p 4:2:2 10bit All-Intra 400Mbps en temps réel.

En outre, ce nouveau Lumix DC-GH5M2 intègre également le profil V-Log L et un Mode Anamorphique 6K. Pour information le Profil V-Log L intégré étalonne avec précision les couleurs filmées et est en mesure d’utiliser un panel de 35 LUTs de conversion.

Pour ce qui est Live Streaming sans fil, Panasonic a rendu son Lumix DC-GH5M2 compatible avec le protocole RTMP/RTMPS. En outre, Panasonic et son application LUMIX Sync, téléchargeable sur smartphone (Android/iOS) vous permettra de visualiser ce qui est filmé simultanément également sur un smartphone, une tablette.

Lumix DC-GH5M2, d’autres fonctionnalités photo ?

Ce nouveau venu hérite également d’un nouvel autofocus DFD (Depth From Defocus) plus rapide et précis. Il est également muni d’une double stabilisation à 6.5 stops.

Pour ce qui est des mensurations de l’appareil, sachez que le Lumix DC-GH5M2 s’offre une taille de 98.1mm,138.5mm,87.4mm pour un poids sans objectif de 727 grammes.