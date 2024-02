Avec l’arrivée du Verizon Superbowl aux États-Unis, Beyonce a publié un teaser de sa nouvelle chanson pour l’occasion avec sur la tête ce que les fans appellent le « kitty headphones ». Un casque audio de type supra aural rose avec des oreilles de chat. On l’a retrouvé pour vous.

Le Superbowl aux États-Unis est l’évènement à ne pas manquer. Il faut dire qu’outre la partie sportive, à savoir le match de football américain, c’est surtout le break de la mi-temps et le show qui font sensation. Et pour cause, lors de cette mi-temps, le public a droit à un véritable show musical avec les plus grandes stars de la chanson.

« kitty headphones » de Beyonce alias Razer Kraken Kitty edition.

À cette occasion, on a pu voir un teaser ou si vous préférez une bande annonce de Beyonce pour l’occasion équipée d’un casque audio pour le moins marquant. Ce casque est rose et est équipé de petites oreilles de chat. Il n’en fallait pas plus pour séduire les fans. Et ce casque n’est autre que le Razer Kraken Kitty edition.

Si lors du teaser on voit Bey avec ce casque qui semble être équipé d’un fil, le casque Razer Kraken Kitty edition existe bien en deux versions. Une version filaire avec un microtige rétractable et doté de haut-parleurs d’un diamètre de 50mm ou une version Bluetooth, le Razer Kraken BT Kitty edition qui lui est sans fil et est doté de la technologie Bluetooth pour se connecter à une source audio comme un smartphone, une tablette, un ordinateur.

À noter que via l’application dédiée au casque, il est possible d’illuminer les Oreilles de chat et oreillettes. Pour ce qui est des haut-parleurs pour cette version Bluetooth, ils sont un peu plus petits avec une taille de 40mm. Le micro intégré est quant à lui doté de la technologie Beamforming.

Prix et Disponibilité.

Le casque est proposé aux alentours des 130€