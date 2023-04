JVC lève le voile sur ses « JVC HA-A25T ».

Avec ses nouveaux JVC HA-A25T, la marque japonaise annonce une nouvelle paire d’écouteurs de type intra-auriculaire qui propose une solution de réduction de bruit à un prix en dessous de 100€.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ça bouge ces derniers mois chez JVC. En effet, en l’espace de quelques mois la marque enchaine les sorties de produits audio et plus particulièrement dans le segment des casques audio.

JVC HA-A25T, des intra-auriculaires à réduction de bruit à petit prix ?

Avec ces nouveaux écouteurs intra auriculaires JVC HA-A25T, la marque japonaise entend proposer cette fois des écouteurs sans fil qui offriront à son utilisateur de s’immerger pleinement dans la musique et ses morceaux préférés sans devoir supporter les bruits ambiants.

Ces nouveaux écouteurs suivent la lignée des modèles HA-A11T et HA-A30T de la marque. Pour ce faire ces nouveaux écouteurs sont conçus et pourvus d’une mousse à mémoire de forme qui viendra s’intégrer parfaitement dans le creux de l’oreille, et ce quel que soit l’utilisateur. Un peu à la manière des fameuses « boules quies » pour dormir.

En outre, ces nouveaux écouteurs sans fil JVC HA-A25T reçoivent la certification IPX4 les rendant ainsi étanches aux intempéries. Par ailleurs, la marque annonce un mode à faible latence qui conviendra davantage aux utilisateurs qui regardent une vidéo ou jouent à des jeux sur leur smartphone ou tablette.

Comme pour d’autres modèles de la marque, les écouteurs JVC HA-A25T proposent trois modes sonores distincts : normal, bass et clear. Les écouteurs sont également dotés de fonctions tactiles qui permettent de régler le volume ou d’activer ou désactiver le mode ANC (réduction de bruit) des écouteurs.

Pour ce qui est de l’autonomie des écouteurs, la marque annonce jusqu’à 28h grâce au boîtier de recharge accompagnant les écouteurs. Enfin, pour ce qui est de l’appairage avec le smartphone, les écouteurs JVC HA-A25T sont équipés du Bluetooth 5.3.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs JVC HA-A25T sont disponibles en noir ou en blanc au prix de 59,99€.