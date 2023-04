Avec les Garmin Foretrex 801 et 901, le spécialiste du GPS sportif annonce deux nouveaux systèmes de navigation GPS au poignet destinés aux activités tactiques et en extérieur.

Garmin propose une multitude de solutions GPS allant du GPS voiture indépendant à ses services embarqués. La marque a su aussi rebondir et s’engouffrer sur le marché des « wearables » ou sur le marché des objets connectés comme les montres sportives. Avec ces deux nouveautés, la marque propose une nouvelle solution pour les aventuriers ou les sportifs hors-pistes.

Garmin Foretrex 801 et 901.

Attention, on ne peut pas vraiment parler de montre connectée avec ces deux Garmin Foretrex 801 et 901. D’ailleurs Garmin lui-même les présente comme des « GPS au poignet ». Et somme toute, c’est bien ce qu’ils sont. Alors, pour ce qui est du Garmin Foretrex 801, il est équipé d’un écran monochrome de 2,2″ de diagonale affichant une résolution de 320 x 240 pixels. Il est également certifié IPX7 et offre une autonomie jusqu’à 100 heures en mode GPS par défaut et jusqu’à 1 000 heures en mode expédition avec 2 piles AAA.

Parmi les différentes fonctions, on notera la Navigation point à point, le TracBack®, le calcul de zone ou encore le calendrier de chasse/pêche et les informations en rapport avec la lune ou le soleil. Garmin souligne également que le GPS est compatible avec l’application Garmin Connect™ Mobile.

Grâce au Bluetooth, il sera ainsi possible d’associer son smartphone au Garmin Foretrex 801 et de recevoir les notifications du téléphone sur son écran. Présent également, un altimètre barométrique, un compas, Galileo ou encore le Positionnement multifréquence.

Prix et Disponibilité.

Les Garmin Foretrex 801 et 901 sont proposés aux prix respectifs de 299.99€ et 649€.