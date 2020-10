The PEARL SUB, le nouveau caisson de basses de Cabasse.

Alors, oui, Cabasse, fait partie des marques qui tape dans le haut de gamme en matière d’audio. De la qualité sonore à l’extrême et un design souvent très contemporain. La marque revient une fois de plus sur le devant de la scène avec son nouveau The PEARL SUB. Il s’agit d’un nouveau caisson de basses proposé par la marque.

La marque revient donc avec cette fois non pas une enceinte design comme son The Pearl ou encore The Pearl Akoya mais bien avec un caisson de basses.

The PEARL SUB, un caisson de basses connecté.

THE PEARL SUB est doté de la connectivité Bluetooth et Wi-Fi. En outre, il est prévu pour s’intégrer au système multiroom StreamCONTROL Cabasse.

Pour ce qui est de l’audio, il permet la lecture de tous types de fichiers audio : du MP3, AAC, WMA aux fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC.

De plus, Cabasse rend son caisson de basses THE PEARL SUB compatible avec l’assistant vocal Google Assistant.

The PEARL SUB, une connectique bien fournie.

Alors, bien que la connectivité sans fil a son importance, certains puristes préfèreront malgré tout connecter leur caisson de basse à leur système via des câbles. Ainsi, à l’arrière du The PEARL SUB on trouve 4 borniers en carbone. Des borniers permettant d’alimenter des enceintes avec une puissance maximale de 300 watts en nominal. Par ailleurs, côté connectique, le caisson dispose d’entrées/sorties Optique/ RCA Analogique / Ethernet / USB.

Design, une boule ronde qui ne choquera pas.

Ce caisson de basse de la marque reprend quelque peu les courbes et le concept de l’enceinte de la marque. Un caisson de basses design et qui se présente sous la forme d’une boule avec des matériaux nobles. La marque souligne que son caisson de basses est doté de 4 couches successives de peinture mate.

Enfin, la marque propose également une télécommande design Bluetooth qui permettra de contrôler le caisson de basses autre que via son smartphone.

A relire : Cabasse dévoile THE PEARL AKOYA.

Prix et disponibilité.

Annoncé pour le mois de décembre, le caisson de basses sera proposé avec les différentes fixations au prix de :

SUB PEARL + Io 3 base : à partir de 3790€ PPI

Riga 2 + SUB PEARL : à partir de 6890 € €PPI

SUB PEARL+BALTIC 5 : à partir de 9990 €PPI