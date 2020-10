Motiv Go, enceinte de maison portable signée Teufel !

La marque allemande revient vers nous avec l’arrivée d’une nouvelle enceinte audio design et discrète qui viendra s’installer dans une chambre ou sur un meuble de bureau. Une enceinte Bluetooth qui a pour nom Motiv Go.

Teufel, cette marque allemande nous a déjà surprises quelquefois de par la qualité et le bon rapport qualité/prix de ses équipements audio. Par ailleurs, si certains ont bonne mémoire, ils se souviendront que nous avions eu l’occasion déjà de tester une de leur barre de son.

Cette fois la marque nous surprend à nouveau avec un produit qui s’écarte quelque peu de ce qu’elle fait d’ordinaire. De fait, la marque propose généralement des enceintes et des solutions audio de salon. Des solutions types kit 5.1, enceintes colonnes, caisson de basses…

Motiv Go, le petit extraterrestre de la gamme !

Avec cette nouvelle enceinte, la marque sort de sa zone de confort pour proposer une enceinte portable, transportable qui n’aura que pour vocation de trainer un peu partout dans la maison. Un peu comme ces petites radios portables.

Ainsi, on cette enceinte audio s’offre un design sympa au style plus contemporain. L’enceinte se compose d’un châssis en aluminium avec en façade une grille perforée. Au cœur de l’enceinte Motiv Go, on trouve deux haut-parleurs à larges bandes. Ceux-ci sont par ailleurs soutenus par deux membranes passives.

En outre, Teufel nous informe qu’elle a intégré sa technologie Dynamore® (développée par Teufel à Berlin) sur son enceinte Motiv Go. Une technologie qui assure une diffusion optimale du son.

Enfin, le Bluetooth 5.0 et son codec aptX® assurent une transmission sans fil optimale vers votre smartphone.

Notons au passage que cette enceinte a globalement vocation d’être portable, mais au cœur de la maison. Toutefois, la MOTIV GO profite d’une protection IPX5 contre les aspersions. Idéal si vous souhaitez l’installer dans la salle de bain ou la cuisine.

Sans fil, mais pas seulement la MOTIV GO.

De fait, si on peut compter sur le Bluetooth pour la diffusion des morceaux audio, ce n’est pas la seule option. En effet, Teufel a intégré une Entrée 3,5-mm pour lecture par câble.

Prix et disponibilité.

L’enceinte MOTIV GO est disponible dès maintenant en noir et argenté. Pour ce qui est de son prix, il vous faudra débourser 249,99 euros pour l’acquérir.