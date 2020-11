Teufel dévoile sa « MUSICSTATION ».

La marque Teufel revient une fois de plus dans son univers, celui de l’audio pour dévoiler une nouvelle enceinte nomade pour la maison avec sa MUSICSTATION. Une enceinte d’une puissance de 100 Watts et qui se veut connectée.

Alors, le moins que l’on puisse dire c’est que ça bouge chez Teufel en ce moment. Effectivement, la marque nous a présenté ces deux derniers mois un casque audio sans fil de type supra aural avec son SUPREME ON et une enceinte compacte avec sa Motiv Go.

Cette fois la marque propose du lourd, avec sa MUSICSTATION.

En effet, cette enceinte d’une taille de 53,40 cm x 18.40 cm x 10.30 cm de profondeur viendra siéger dans la maison à la manière d’une chaine hifi de salon.

Une enceinte audio qui est dotée de 6 haut-parleurs pour une puissance totale de 100 watts. Au cœur du système, la marque annonce l’intégration de la technologie Dynamore Ultra. Une technologie qui apporte à l’enceinte un son puissant et équilibré, aux basses profondes et aux aigus précis.

La MUSICSTATION est une enceinte connectée qui est dotée à la fois de WiFi et de Bluetooth 5.0. Le Wi-Fi offrira à l’enceinte la possibilité de se connecter à des services de streaming audio en ligne comme Amazon Music ou encore Spotify.

Pour ce qui est du Bluetooth, il permettra la lecture de musique depuis une tablette, un smartphone ou toute autre source audio équipée de Bluetooth. À noter que l’enceinte supporte les formats AAC et aptX.

Une enceinte tout-en-un !

De fait, Teufel a décidé de ne pas s’arrêter là. Et de penser à ceux qui ne sont pas des adeptes du streaming audio. Ainsi, la MUSICSTATION est également dotée d’un lecteur CD. celui-ci lit les formats MP3-CDs, CD-Rs, CD-RWs. De plus, elle est également équipée d’un port USB capable de lire des clés USB. Clés sur lesquels seront stockés des fichiers audio MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC.

Enfin, depuis un écran central, il sera possible de s’en servir comme Horloge. De même, l’enceinte est dotée de fonction réveil, minuterie au travers de son écran d‘affichage dimmable.

Enfin, l’enceinte est également pilotable depuis une télécommande fournie avec l’enceinte lors de l’achat.

Prix et disponibilité.

La MUSICSTATION Teufel est disponible dès maintenant, en noir et en blanc. Son prix de vente est de 499,99 euros.