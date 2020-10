2020, l’année des smartphones qui supporte l’eSIM ?

Selon les dernières recherches de Strategy Analytics, les ventes de smartphones supportant l’eSIM ont augmenté de près de 65 % en 2020 en Europe occidentale en 2020. Un signe d’une nouvelle génération de smartphone et d’un changement dans le monde des télécoms mobiles ?

Alors, selon une étude menée par Strategy Analytics, un nombre record de 39 millions de smartphones compatibles eSIM seront expédiés en Europe de l’Ouest d’ici la fin 2020.

Mais certains se posent peut-être la question, qu’est-ce qu’un smartphone eSIM. Vous en avez d’ailleurs peut-être un et vous ne le savez pas.

eSIM ou SIM intégrée ou SIM embarquée.

Alors, il faut savoir que jusqu’à présent pour avoir une connexion mobile avec votre smartphone, il vous fallait passer chez votre opérateur qui à la prise d’un abonnement, vous donne une carte SIM (de différents formats au fil des années).

Mais depuis quelques années, un nouveau protocole s’installe pour les smartphones. Il s’agit de l’eSIM. Il s’agit d’un procédé qui fait de votre carte SIM une carte SIM virtuelle.

Mais depuis quelque temps, les smartphones capables de gérer ce type de protocole deviennent de plus en plus nombreux. C’est d’ailleurs le cas pour Apple, mais aussi pour Samsung sur les derniers Galaxy S20 et le Galaxy Note20 Ultra.

Concrètement, cela permettrait à un utilisateur de ne plus devoir passer chez son opérateur de manière physique pour l’obtention d’une carte SIM classique. En effet, celle-ci pourra être programmée directement sur le téléphone. En outre, il serait même possible de gérer plusieurs abonnements avec une seule et même eSIM.

Les smartphones compatibles eSIM représentent actuellement 32 % de tous les smartphones expédiés dans la région en 2020, contre moins de 20 % en 2019. Une progression qui devrait donc s’accentuer encore d’ici la fin de l’année.

Une croissance qui devrait atteindre 40% en 2021. Celle-ci pourrait encore croitre davantage avec l’arrivée des nouveaux smartphones 5G. En effet, jusqu’à présent les grands vecteurs de l’eSIM sont les opérateurs comme Orange, Vodafone, G & D qui ont annoncé être prêt à utiliser l’eSIM, mais aussi les constructeurs de smartphone tels que Samsung, Apple, OPPO, Motorola…