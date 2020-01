CES 2020 : Smart Belt Pro, une nouvelle ceinture connectée.

L’entreprise coréenne WELT annonce son arrivée au CES. Avec notamment la présence d’une nouvelle ceinture connectée qui a pour nom Smart Belt Pro. Cette nouvelle ceinture est une « mise à jour » de la précédente version sortie en 2016 déjà.

Voilà déjà trois ans que cette jeune start-up coréenne nous avait fait découvrir un objet connecté insolite, une ceinture. Depuis, la marque a suivi son activité et son développement et annonce qu’elle sera présente au CES de Las Vegas pour présenter une nouvelle ceinture connectée baptisée Smart Belt Pro.

Smart Belt Pro, une mise à jour ou réelle nouveauté ?

La marque avoue avoir travaillé pour améliorer la précédente version. Avec la Smart Belt Pro, la marque dit qu’elle s’est concentrée non seulement sur la qualité de sa ceinture, mais également sur l’aspect technologique de celle-ci, ajoutant des fonctions à celles déjà possibles avec la précédente version.

Du cuir de meilleure qualité.

Welt annonce en effet s’être concentré sur la qualité des matériaux de cette nouvelle ceinture. Ainsi, la Smart Belt Pro est en cuir et a été fabriquée à la main par des maîtres artisans en utilisant la peau de vache italienne de première qualité utilisée par les plus grandes marques de mode.

La boucle de ceinture a elle aussi subi une attention. Notament, pour proposer quelque chose de plus performant et de meilleure qualité.

Et pour l’aspect technique ?

Sur ce point, la marque a repris les fonctions déjà présentes sur la version précédente : Bluetooth, calcul du tour de taille, mesure du temps d’assise, surveillance de la suralimentation ou encore le comptage des pas.

Mais la fonction la plus importante qui vient d’être ajoutée avec cette nouvelle ceinture c’est le capteur de chute. En effet, la marque souligne que la ceinture est non seulement capable de détecter une chute, mais d’anticiper la chute. Une prouesse rendue possible et liée au positionnement de la ceinture sur le corps et à ces capteurs.

Ainsi, il sera possible d’évaluer une chute sur base du mouvement et prévenir le porteur de la ceinture. Un procédé qui permettrait d’empêcher la chute.