Bonne année 2020 de la part de toute l’équipe.

Ca y est, une nouvelle année qui commence et une qui se termine. À cette occasion, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2020 et le temps pour nous de faire un petit bilan pour 2019 !

Ça y est, nous sommes le 1er d’une nouvelle année et l’occasion de faire le bilan ! Alors avant tout, voilà 15 ans que Planet Sans Fil est né. Alors, nous s’y sommes pas encore, il faudra attendre septembre, mais en cette année 2020 cela fera 15 ans.

15 ans de passion ou des passionnés ont commencé à faire un site qui s’intéresse aux produits dotés de technologies sans fil. Autant d’années pour lesquels nous avons grandi, pour lesquelles certains de l’équipe se sont impliqués pour vous proposer des tests. 15 ans aussi que nous avons mis le pied dans la machine folle de la presse high-tech.

Et si tout va bien, on devrait atteindre cette année les 500 tests publiés ! Une prouesse pour ce qui était au départ une équipe d’amateurs !

2019 riche en plein de choses !

Alors, que pouvons-nous dresser comme bilan pour l’année 2019 en matière de sans-fil ? Alors tout d’abord, le déploiement du WiFi 6 et des nouvelles normes Wi-Fi et plus particulièrement leur interprétation. Exit IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (enfin pas tout à fait) et place à une appellation plus simplifiée telle que Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4.

Une volonté de la Wifi Alliance pour un langage plus clair pour le grand public.

2019, a vu aussi l’arrivée de smartphone d’un nouveau genre avec les écrans flexibles. Si les Galaxy Fold, FlexPai, Ecobar Fold 1 ou encore Huawei Mate X restent encore timides en terme de ventes, ils ouvrent la porte vers la technologie à écran pliable comme pour le Motorola RazR V4.

Le son à l’honneur en 2019.

2019, aura été aussi l’année des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless. On pensera donc aux AirPods Pro, Realme Buds, T5 True Wireless…

Désormais, plus besoin de passer l’aspirateur ! Il passe tout seul !

2019 aura été aussi l’année des aspirateurs robots connectés. En effet, ce marché croit de plus en plus et les produits ont atteint leur maturité avec des prix désormais intéressants. IRobot, Neato doivent en outre faire face une concurrence toujours plus puissante avec notamment Ecovacs. Une société avec laquelle nous avons test quelques un de leurs produits comme dernièrement l’aspirateur robot OZMO 920.

Qi, une nouvelle manière de charger son smartphone.

2019 c’c’est aussi l’expansion de la technologie de charge à induction. En effet, si la qi existe depuis de nombreuses années, là aussi, la technologie a bien progressé au point que de plus en plus de smartphones commencent à l’intégrer. Huawei fut d’ailleurs le premier à proposer un smartphone à charge par induction inversée. Un smartphone capable de se charger sans fil, mais aussi de charger un autre smartphone qi.