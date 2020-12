Amazon Sidewalk, un seul réseau mondial pour le géant du web.

Avec Amazon Sidewalk, Amazon a dévoilé sa nouvelle solution de réseau partagé. Une nouvelle solution que le géant met en place et qui transforme ses clients connectés en un réseau global. La fin de la vie privée pour tous les clients Alexa ?

Amazon avait annoncé il y a plusieurs mois le lancement d’Amazon Sidewalk. Un nouveau réseau global exploité par les produits de la marque qui deviennent des ponts réseau à l’image d’un immense réseau WiFi Mesh (maillé).

Et pour consolider son réseau, Amazon a trouvé bon d’équiper toutes ses enceintes audio connectées dont notamment les Amazon Écho qui vont avoir droit à une mise à jour pour être compatible et activer la fonction Amazon Sidewalk.

Amazon Sidewalk, concrètement ça fait quoi ?

L’idée dans le cas présent est de permettre aux objets connectés compatibles Alexa d’avoir la possibilité de communiqué entre eux et d’étendre le réseau tout en partageant la bande passante de la connexion de leur propriétaire.

Concrètement, votre Amazon Écho qui se connecte à votre connexion Internet au travers du WiFi de l’enceinte pourra être partagée avec le voisin au bout de la rue si entre chez lui et chez vous, les autres riverains ont eux aussi des appareils connectés compatibles Alexa.

Amazon Sidewalk, oui ça fait peur ! En effet, cela signifie que vous partagez (limite sans vous en rendre compte) vote connexion avec des inconnus. Alors, la firme rassure en annonçant que toutes les données sont cryptées. Que par ailleurs, il ne sera pas possible d’analyser les trames IP émanant des voisins.

Mais bon, sur ce point, nous qui sommes spécialistes des réseaux, on a quand même quelques doutes sur ce qui est de la protection de ces données à 100%.

Installé par défaut, mais possibilité de le désactiver.

Effectivement, pour le coup, le service Amazon Sidewalk est actif par défaut ! Et il vous faudra manuellement penser à le désactiver. Pour ce faire, les utilisateurs d’appareils compatibles Alexa et donc clients Amazon devront impérativement se rendre dans les paramètres Alexa pour aller désactiver ces paramètres.

Une fois désactivée, la fonction fera en sorte de ne pas rechercher d’autres appareils connectés dotés d’Alexa. Ces dispositifs ne pourront par ailleurs pas accéder à votre connexion internet via Alexa.

Bref, déjà une bonne nouvelle même si en terme de respect de la vie privée, il aurait été plus logique que le système requiert l’accord de l’utilisateur pour s’activer et non l’inverse.

Par ailleurs, les plus paranos ou les plus prudents (on vous laisse choisir votre camp) ne manqueront pas d’aller vérifier régulièrement si cette fonction ne s’est pas réactivée par hasard…

Le déploiement d’Amazon Sidewalk va débuter tout d’abord sur le marché US. Ensuite, Amazon verra en fonction du retour d’expérience pour effectuer le lancement en Europe.

Par ailleurs, tant que nous vous parlons des enceintes audio connectées d’Amazon, sachez qu’actuellement le géant du Web propose une belle réduction sur sa toute dernière enceinte connectée à savoir, l’Echo Dot 4e génération en version anthracite.