Comment installer des caméras de surveillance dans une maison ?

Une caméra de surveillance est un équipement vidéo qui permet de suivre à distance l’espace dans lequel il est installé. De ce point de vue, la caméra de surveillance est un équipement de sécurité chargé de dissuader les voleurs de toutes tentatives de vol. Ainsi, toute personne se doit de disposer d’une caméra de surveillance dans sa maison pour éviter d’éventuels cambriolages en cas d’absence. Vous découvrirez dans la suite de cet article, les étapes à suivre pour installer des caméras de surveillance chez vous.

Choisissez le type de caméra qui vous intéresse

Avant d’installer une caméra de surveillance, vous devez avoir une idée des différents types de caméras de surveillance qui existent. Il y a la caméra IP qui fonctionne à l’aide de connexion internet. Ensuite, il y a la caméra DVR qui marche à l’aide de boitier d’enregistrement externe.

En effet, pour connecter des caméras IP à internet, vous pouvez procéder de deux manières : par Ethernet ou par wifi. En ce qui concerne les caméras wifi, elles peuvent être installées sans problème et en toute discrétion. Quel que soit le type de caméra de surveillance que vous recherchez, vous pouvez le trouver sur ubitech.fr, un site proposant plusieurs modèles de gadgets de surveillance.

De plus, pour le stockage et la sécurité des vidéos capturées par la caméra IP, il suffit de connecter un serveur NAS, ou un autre type de stockage externe à votre box internet. Par ailleurs, les caméras IP peuvent également se connecter à un boitier d’enregistrement externe via un câble coaxial. La caméra DVR quant à elle nécessite un boîtier d’enregistrement externe pour fonctionner. De plus, son prix est très abordable. Cependant, l’installation de ce type de caméra est complexe, car, il nécessite de nombreux câbles.

Déterminez le nombre de caméras dont vous avez besoin

Après avoir choisi le type de caméra qui vous intéresse, vous devez, à présent, vous poser la question de savoir le nombre de caméras de surveillance dont vous avez besoin. Cette réponse va dépendre de votre situation et de vos attentes. Toutefois, la moyenne de caméra de surveillance se trouve autour de 5.

De plus, il faut également vous demander où ces caméras seront placées et de quel budget vous disposez. Aussi, en ce qui concerne l’endroit que vous voulez surveiller, vous devez vous demander de combien de caméras de surveillance vous avez besoin. Cela peut paraitre facile comme question, mais nécessite une certaine technique pour y répondre.

Pensez à la disposition de votre caméra de surveillance

Lorsque vous vous procurez une caméra de surveillance, vous devez vous assurer de la discrétion de celle-ci. En effet, l’efficacité de votre système de surveillance doit reposer sur la capacité des caméras à couvrir toute une zone. Ainsi, en prenant en compte les angles morts et le mobilier, vous pouvez par exemple placer vos caméras en hauteur et aussi les faire fondre dans le décor de votre pièce.

De même, vous devez veiller à ce que la caméra ne soit pas dans un angle mort et qu’elle puisse couvrir une zone large. Par ailleurs, vous devez éviter d’installer les caméras de surveillance à côté de sources de chaleur, car, cela peut induire en erreurs les capteurs de la caméra. Néanmoins, malgré sa vision infrarouge, pensez à placer les caméras dans des zones lumineuses.

Évaluez le coût de la caméra

Lors de l’acquisition et de l’installation de votre caméra de surveillance, vous devez poser la question de savoir combien il coûte. La réponse dépend non seulement du type de caméra, mais aussi des périphéries qui l’entourent. En ce qui concerne les caméras réseau, ils ont besoin de stockage connecté au réseau interne comme un serveur Cloud ou PC. De plus, il y a aussi le serveur NAS de huit To qui coute entre 300 et 400 euros et qui pourront largement suffire pour vos caméras de surveillance.

De même, pour une caméra IP, prévoyez 350 euros. En ce qui concerne une caméra DVR, prévoyez 500 euros pour un pack de 8 caméras plus un boitier d’enregistrement de 2 To. Pour l’installation des caméras IP ou DVR, il varie autour de 150 euros.

Installez votre caméra de surveillance

Dans ce cas, il s’agit du branchement de chaque type de caméra. En effet, à propos des caméras IP et DVR, vous devez d’abord les placer à l’emplacement choisir et relier le câble à une prise de courant. Ensuite, s’agissant de la caméra IP sans-fil, tout en suivant les étapes énumérées dans votre manuel, vous devez la connecter à votre réseau wifi.

Par ailleurs, au cas où la caméra IP est à fil, vous devez brancher le câble RJ45 à un port Ethernet de votre box. Enfin, vous devez connecter votre serveur NAS ou stockage externe ou Cloud réseau à votre réseau internet et vous assurez de choisir le lieu de stockage des vidéos enregistrées.

Concernant la caméra DVR, après l’avoir placé et relié à une prise de courant, vous devez brancher le coaxial de votre caméra à votre boîtier DVR. Et enfin, régler l’enregistrement des vidéos capturées directement sur votre boitier.