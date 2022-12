LabelWorks LW-C610 et LW-C410, des imprimantes d’étiquettes pour les particuliers.

Avec ces nouvelles LabelWorks LW-C610 et LW-C410, Epson, spécialistes de l’impression, annonce la sortie d’imprimantes d’étiquettes pour les particuliers. Une impression qui pourra se faire depuis un smartphone via une connexion Bluetooth.

Epson propose depuis des décennies une large gamme de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs. La marque a su faire sa réputation dans le monde de l’impression en proposant des imprimantes aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Il était d’ailleurs courant pour ces derniers il y a un peu plus de 30 ans d’avoir une imprimante Epson chez soi. Cette fois la marque propose un produit plutôt de niche avec ces nouvelles imprimantes.

HP Smart Tank 7000, l’imprimante destinée aux impressions en volume. Avec la nouvelle HP Smart Tank 7000, HP propose une nouvelle solution d’impression destinée tout particulièrement aux TPE et à tous les utilisateurs qui impriment quotidiennement.

LabelWorks LW-C610 et LW-C410, pour des étiquettes personnalisées.

Avec ces nouvelles imprimantes LabelWorks LW-C610 et LW-C410, le constructeur propose en effet une nouvelle solution pour imprimer des étiquettes de votre choix. Pour ce faire, l’imprimante propose une compatibilité avec pas moins de 50 rubans et bandes jusqu’à 24 mm de large (4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm).

Des rubans qui permettront d’imprimer des QR codes, des codes-barres, des étiquettes personnalisées, ou des photos de petite taille. La résolution d’impression est de 360 DPI (ppp) pour une vitesse d’impression de 12 mm/s.

Du Bluetooth pour de l’impression sans fil.

Ces imprimantes LabelWorks LW-C610 et LW-C410 proposent en effet une connexion Bluetooth pour permettre une impression sans fil depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable doté de Bluetooth. L’impression est gérée automatiquement via une application mobile compatible avec les appareils Android et iOS.

Une application qui aux dires de la marque est simple et efficace :

« Cette étiqueteuse Bluetooth est géré via une application mobile simple comme un jeu d’enfant, mais suffisamment complète pour répondre à toutes les exigences des entreprises à domicile et des arts créatifs ».

L’imprimante a pour ambition d’être la plus discrète possible et déplaçable. Ainsi, avec une taille de 55‎ x 133 x 146 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) pour un poids de 470 grammes elle est alimentée simplement par 6 piles au format AA.

Prix et Disponibilité.

Les imprimantes LabelWorks LW-C610 et LW-C410 sont d’ores et déjà disponibles aux prix de vente conseillés de 139,99 € et de 79,99 € respectivement.