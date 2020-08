Sony annonce une nouveauté pour ce jeudi 06 aout ! Le WH-1000XM4 ?

Après le lancement de la PlayStation 5, Sony acteur majeur dans différents domaines high-tech et audio annonce la présentation d’un tout nouveau produit audio ce jeudi 06 aout. Sans rien dévoiler, la marque fait durer le suspense. Cependant on peut s’attendre à son nouveau casque WH-1000XM4.

Alors, oui le suspense pourrait mettre en haleine certains. Sauf que suite au lancement d’une pub un peu prématurément du casque Sony WH-1000XM4, on peut supposer que.

Sony WH-1000XM4, le nouveau casque de la marque.

On peut en effet donc supposer que lors de ce jeudi, la marque présentera ce casque sans fil. Pour information ce nouveau venu serait donc le digne successeur du Sony WH-1000XM3. Mais à quoi faut-il s’attendre avec ce nouveau casque.

D’un point de vue du design, pas grand-chose de neuf. En effet la marque mise sur le design du modèle actuel qui a eu un franc succès. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne…Les innovations devraient donc être techniques. En outre, la marque parle d’un nouveau mode de réduction de bruit active. Un mode encore plus performant que le précédent. En outre, ce casque devrait également être compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Sony WH-1000XM3 Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil avec micro pour appels téléphoniques, Alexa et Google Assistant intégrés, Noir La meilleure réduction de bruit du marché, encore améliorée. Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée

Mode charge rapide (15 min = 8h de lecture). Style de port: Circumaural

Fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation

Contrôle facile de lecture de la musique par simple contact sur l'oreillette

Un casque haut de gamme avec ANC donc.

Ce casque devrait en effet aux vues des caractéristiques techniques reçues se positionner comme un casque audio sans fil Bluetooth haut de gamme. On notera par ailleurs au passage que le Sony WH-1000XM3 est proposé actuellement avec une réduction de plus de 20% sur Amazon France.

Un prix qui du coup passe sous la barre des 300€. Le nouveau modèle quant à lui pourrait se positionner au même prix que la précédente version soit un peu en dessous de 400€.

Un casque peut en cacher un autre !

Par ailleurs, le casque ne serait peut-être pas la seule nouveauté que Sony présentera. De fait, certains pensent que la marque présentera également des nouveaux écouteurs intra auriculaire. Peut-être les successeurs des Sony WF-1000XM3.

Sony WF-1000XM3 Écouteurs sans fil Bluetooth à Réduction de Bruit True Wireless avec boitier de rechargement compatibles iOS et Android, Noir, avec Amazon Alexa Intégrée Une réduction de bruit exceptionnelle grâce au processeur HD QN1e s'adaptant parfaitement à l'activité de l'utilisateur

Jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à son boîtier de rechargement

Fonction Quick Attention permettant de réduire votre musique et d'amplifier les sons environnants afin de ne pas manquer ce qu'il se passe autour de vous

Contrôlez la réduction de bruit, prenez vos appels et choisissez votre musique grâce aux commandes tacticles

Fonctions Bluetooth et NFC intégrées

Sachez que vous pourrez suivre le lancement depuis Plane Sans Fil via Youtube :