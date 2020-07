Bon Plan : 34% de réduction sur le casque audio MARSHALL MID A.N.C.

Pour écouter votre musique sans être dérangé par les bruits extérieurs, ne manquez pas le casque audio MARSHALL MID A.N.C. Ce modèle de qualité vous offre un son dynamique et précis, une connexion Bluetooth

LIEN D’ACHAT : Casque Marshall MID ANC Bluetooth Noir.

Caractéristiques techniques :

Forme : Arceau avec kit mains-libres intégré

Spécificité : Des transducteurs dynamiques ajustés de 40 mm confèrent au Mid A.N.C. un son robuste qui équilibreparfaitement la clarté avec la juste quantité de graves, ce qui le rend idéal pour ceux qui exigent la meilleure qualité sonore.

Couleur : Noir

Typologie : Pose sur l’oreille (supra-aural)

Construction

Diaphragme : 40 mm

Connectivité

Filaire : Oui

Bluetooth : Oui

Distance de fonctionnement maximale : 9 m

Caractéristiques sonores

Réponse en fréquence (+ d’infos) : 20 à 20 000 Hz

Impédance (+ d’infos) : 32 Ohms

Réducteur de bruit (+ d’infos) : Oui

Hi-Res Audio (+ d’infos) : Non

Fonctionnalités

Réglage du volume : Oui

Sélection des plages musicales : Oui

Arceau pliable : Oui

Résiste à la transpiration : Non

Contrôle des appels : Oui

Arceau réglable : Oui

Etanche : Non

Micro intégré : Oui

Résiste au choc : Non

Résiste aux éclaboussures : Non

Télécommande intégrée : Oui

Cardio-fréquencemètre : Non

Résiste à la poussière : Non

Ecouteurs sport : Non

Compatibilité

Compatible assistant vocal : Aucune compatibilité

Alimentation

Autonomie du casque : Autonomie élevée (20h max.)

Indicateur de batterie faible : Oui