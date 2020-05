Sony annonce ses nouveaux écouteurs sans fil WF-SP800N.

Sony présente aujourd’hui ses nouveaux Sony WF-SP800N. Ces nouveaux écouteurs entrent dans la catégorie des intra auriculaires sans fil de type True Wireless. Ces écouteurs étoffent la gamme des intra de la marque comme les WF-XB700.

Dans le monde de ‘audio sans fil portable Bluetooth, les écouteurs intra auriculaire ont su séduire un large public de consommateurs. Petit, compact, dépourvu totalement de fil, les écouteurs intra auriculaire de ces derrières génération deviennent de plus en plus performant.

C’est donc tout naturellement que ceux qui souhaitent écouteur de la musique avec un bon rendu sonore sans se faire remarquer opte pour des intra auriculaire sans fil.

Sony WF-SP800N, des intra de qualité avec réduction de bruit.

Sony est loin d’être un novice en la matière quand il s’agit d’apporter une solution audio grand public de qualité. Ainsi, après des casques comme les WH-CH710N fraichement sortis en avril. Ou encore WH-1000XM3, la référence dans la catégorie des Supra aural ANC. Pour rappel, nous avions eu l’occasion de tester son SONY WH-XB900N, Casque supra auriculaire à réduction de bruit l’été passé.

Mais cette fois, les WF-SP800N jouent la carte de la discrétion. De fait, ces nouveaux intra de la marque profitent du savoir-faire du constructeur nippon. Ainsi, les écouteurs sont dotés d’une solution réduction de bruit. En outre, Sony annonce fièrement avoir intégré sa fonction Ambient Sound. Celle-ci permet de conserver une écoute des bruits ambiants, de son entourage.

WF-SP800N, également pour les sportifs.

De plus, les plus sportifs seront contents d’apprendre que ces nouveaux écouteurs intra auriculaire de Sony sont certifiés IP55 et donc résistants aux éclaboussures, à la sueur, et à la poussière. Par ailleurs les écouteurs sont également doté d’un « Arc de stabilisation et la conception incurvée tridimensionnelle ».

Sony précise que :

« L’arc de stabilisation et la conception incurvée tridimensionnelle garantissent un port stable et confortable et cela même dans une salle de fitness ou pour attraper un train sur le départ. »

Comme pour la plupart des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless, ils sont fournis avec un étui de rangement. Étui qui permet de profiter de 18 heures de musique avec la fonction de réduction du bruit et de 26 heures si cette dernière est désactivée. En cas d’urgence, une charge rapide de 10 minutes permet d’écouter jusqu’à 60 minutes de musique.

Enfin détail intéressant, Sony nos faits savoir que ces WF-SP800N héritent de la puce Bluetooth présente dans son casque WF-1000XM3.

Pour ce qui est du rendu sonore, les écouteurs sont également dotés de la fonction EXTRA BASS qui propose un rendu profond des basses de vos morceaux préférés. Les WF-SP800N permettent également de profiter d’un son 360 Reality Audio, une expérience audio immersive utilisant une technologie de spatialisation du son.

Les WF-SP800N seront disponibles en noir, blanc et bleu à partir de juillet 2020 à un prix d’environ 200 €.