Sennheiser IE 300, les nouveaux écouteurs intraauriculaires pour sportifs.

Avec les Sennheiser IE 300, la marque Sennheiser propose une nouvelle solution audio nomade pour tous les sportifs qui veulent faire leur sport tout en s’isolant dans leur bulle.

La marque grand spécialiste dans le secteur du casque sans fil revient sur le devant de la scène avec l’arrivé d’une nouvelle paire d’écouteurs intraauriculaires. Mais cette fois, il s’agit d’une paire d’écouteurs intraauriculaires reliés entre eux par un fil. Des écouteurs qui sont orientés pour le sportif.

Sennheiser IE 300, pour le sport avant tout.

Comme toujours, la marque ne cesse de faire évoluer ses produits et c’est le cas pour ces écouteurs. Les nouveaux modèles d’écouteurs Sennheiser IE 300 profitent de leur héritage et se compose d’une version affinée du transducteur Extra Wide Band (XWB) 7 mm de la marque. Transducteur qui est fabriqué au siège de l’entreprise en Allemagne.

Promo Sennheiser IE 80S BT Écouteurs Intra-Auriculaires Bluetooth, Noir Les premiers écouteurs audiophiles Bluetooth de Sennheiser, spécialiste de l’audio

Prennent en charge des codecs haute résolution pour un son sans compromis, notamment LHDC, aptX HD et AAC. La prise en charge d'aptX Low Latency assure une synchronisation idéale avec le contenu vidéo

Système de haut-parleurs dynamiques avec transducteurs de 10 mm et puissants aimants au néodyme pour assurer une précision et une clarté de qualité audiophile

Personnalisez avec précision votre expérience sonore à l'aide de l'appli Sennheiser Smart Control et de son égaliseur 5 bandes

Possibilité de réglage manuel des fréquences avec l'outil fourni pour le réglage des basses et le nettoyage

La marque nous confirme :

« Chaque composant a été réglé avec soin pour offrir une expérience d’écoute optimale : la membrane est optimisée pour atténuer les résonances naturelles et la distorsion harmonique totale (THD < 0.08 % à 1 kHz, 94 dB), le volume à l’arrière du transducteur a été conçu pour minimiser la réflexion à l’intérieur de la coque et la chambre de résonance évite l’effet de masque dans le conduit auditif pour des aigus clairs et détaillés ».

Design, mais surtout aspect pratique.

Les écouteurs intraauriculaires Sennheiser IE 300 ne sont pas de simples embouts qui viennent se glisser dans l’oreille. De fait, pour une meilleure tenue lors de vos séances sportives, ceux-ci sont équipés de contours d’oreille flexibles qui viendront englober votre lobe pour une meilleure tenue.

Les embouts en silicone quant à eux sont fournis en trois tailles (S/M/L). Le câble qui relie les deux écouteurs est renforcé en para-aramide pour supporter les torsions et réduire les possibilités de fracture du câble. Par ailleurs, des câbles symétriques avec connecteurs 2,5 mm ou 4,4 mm sont également disponibles en option.

Prix et disponibilité.

Les écouteurs Sennheiser IE 300 seront disponibles à partir du 19 janvier au prix de 299 euros (prix de vente conseillé).