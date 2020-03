HTB600, la nouvelle barre de son proposée par Panasonic.

La marquer profite de l’arrivée de la saison 2020 pour renouveler son parc de produits audio destiné à la maison. Avec notamment des nouvelles barres de son comme cette barre de son HTB600.

Avec l’arrivée des écrans plats, nous avons dû faire face à un nouveau problème. En effet, les écrans plats ont permis de réduire l’encombrement dans un salon du téléviseur. Cependant, la disparition du cathodique et l’arrivée des écrans plats ont amené une autre contrainte. Cette autre contrainte c’est la contrainte sonore.

Ainsi sont nées les barres de son comme la HTB600.

Cette nouvelle barre de son de Panasonic se veut immersive pour le consommateur. Celui-ci pourra compter dur un son surround Dolby Atmos et DTS X. Un son qui sera diffusé en 3D. Il faut dire que la barre de son est équipée de haut-parleur à large bande de 4.5×10 cm. Et ce, en façade. Par ailleurs ceux-ci sont en mesure de délivrer une puissance totale de 160 watts.

Pour apporter un peu plus de profondeur aux basses, la barre de son HTB600 est vendue avec un subwoofer de 200W. Un subwoofer sans fil qui s’interconnecte avec la barre de son pour plus de facilité. Parmi les autres compatibilités audio, on notera le support du 4K HDR et de l’eARC.

Connectivité sans fil aussi avec votre smartphone via Bluetooth.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui voudront diffuser leur playlist Deezer ou Spotify depuis leur smartphone. En effet, grâce à la présence du Bluetooth il sera possible d’appairer son smartphone à la barre de son. Ainsi, la barre de son la HTB600 est équipée de Bluetooth® version 5.0 Typer Class 2.

Par ailleurs, elle permet le jumelage de huit appareils en mode Bluetooth.

Enfin sachez que la barre de son mesure 962mm de long pour une épaisseur de 56mm x 120mm. Le caisson de basses quant à lui offre une taille de 191mm x 413mm (hauteur) x 385mm (profondeur).