FIFA Mobile 2022 : les principales nouveautés de la nouvelle saison.

Avec FIFA Mobile 2022 qui va sortir ce mois-ci, les fans de football et de jeu sur smartphone vont être ravis. Et pour info, voici les principales nouveautés de cette nouvelle édition sur smartphone.

Alors, oui, si vous n’êtes pas un adepte des jeux sur smartphone sachez que FIFA Mobile 2022 est une adaptation du célèbre jeu de foot sur console. Et sachez que c’est ce mois-ci que la nouvelle version arrive. Une nouvelle version qui apporte son lot de nouveautés.

Sachez aussi que le jeu est à la fois disponible pour les possesseurs de smartphones Android que pour ceux qui ont un iPhone. Allez, on arrête de vous faire attendre et on vous en dit plus.

A relire :ROG Phone 5, la nouvelle arme de guerre des gamers smartphone ! ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate. Ça y est, Asus vient de dévoiler son tout nouveau smartphone pour gamer. Attention ça décoiffe.

FIFA Mobile 2022, de nouvelles fonctions pour des remplacements plus faciles !

Dans cette nouvelle édition, on apprend qu’il va être désormais plus facile d’effectuer des remplacements de joueurs. Il sera ainsi possible via un menu spécial de faire des remplacements dits « à la volée ».

En outre, il sera également possible de changer directement les rôles des différents joueurs, et ce en pleine partie. Ainsi, vous pourrez dire à votre milieu de terrain de jouer plus offensif voir attaquant ou à votre attaquant d’être plus en retrait comme milieu de terrain voir ailier.

Désormais il sera également possible de choisir rapidement vos tireurs lors des phases arrêtées. Et ce afin de mettre plus de chance de votre côté pour tirer au but.

L’éditeur annonce aussi avoir apporté un peu plus de résistance. Ainsi, les joueurs vont désormais se fatiguer davantage ou moins selon les actions qu’ils effectueront comme les gestes techniques, le marquage sur un joueur adverse…

Plus de rapidité, plus d’équilibre.

Bonne nouvelle aussi pour les joueurs, le mode 90 secondes a été modifié pour rendre le jeu plus rapide, plus amusant et plus équilibré.

En outre, il semblerait que les graphismes ont eux aussi eu droit à un petit coup de lifting de manière à être encore plus réalistes et beaux que jamais.